SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / WW2OX300
Russel John Nielsen

WW2OX300

Russel John Nielsen
0 avis
Fiabilité
49 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 43%
OxSecurities-Live
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
516
Bénéfice trades:
396 (76.74%)
Perte trades:
120 (23.26%)
Meilleure transaction:
100.56 USD
Pire transaction:
-29.63 USD
Bénéfice brut:
722.96 USD (61 452 pips)
Perte brute:
-430.12 USD (40 178 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (9.21 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
100.56 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
215.60%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
4.12
Longs trades:
260 (50.39%)
Courts trades:
256 (49.61%)
Facteur de profit:
1.68
Rendement attendu:
0.57 USD
Bénéfice moyen:
1.83 USD
Perte moyenne:
-3.58 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-60.43 USD)
Perte consécutive maximale:
-71.02 USD (3)
Croissance mensuelle:
2.10%
Prévision annuelle:
25.54%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.07 USD
Maximal:
71.02 USD (7.86%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.91% (71.51 USD)
Par fonds propres:
86.24% (856.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD.PRO 215
AUDCAD.PRO 198
AUDNZD.PRO 103
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD.PRO 129
AUDCAD.PRO 114
AUDNZD.PRO 59
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD.PRO 11K
AUDCAD.PRO 3K
AUDNZD.PRO 7K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +100.56 USD
Pire transaction: -30 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +9.21 USD
Perte consécutive maximale: -60.43 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OxSecurities-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Has just been a steady reliable Account. No fancy thrills, Just does the work!
2025.09.24 11:22
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 02:57
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
