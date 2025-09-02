SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Proyecto TITAN 2d12 02SEPT2025
Francisco Contreras Manzano

Proyecto TITAN 2d12 02SEPT2025

Francisco Contreras Manzano
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 69%
FPMarketsLLC-Live3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
791
Bénéfice trades:
705 (89.12%)
Perte trades:
86 (10.87%)
Meilleure transaction:
29.87 USD
Pire transaction:
-104.58 USD
Bénéfice brut:
869.28 USD (918 197 pips)
Perte brute:
-183.21 USD (34 386 pips)
Gains consécutifs maximales:
59 (129.86 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
129.86 USD (59)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
24.61%
Dernier trade:
55 il y a des minutes
Trades par semaine:
179
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
6.56
Longs trades:
449 (56.76%)
Courts trades:
342 (43.24%)
Facteur de profit:
4.74
Rendement attendu:
0.87 USD
Bénéfice moyen:
1.23 USD
Perte moyenne:
-2.13 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-17.02 USD)
Perte consécutive maximale:
-104.58 USD (1)
Croissance mensuelle:
47.34%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
104.58 USD (6.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.03% (104.58 USD)
Par fonds propres:
44.79% (746.57 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 263
GBPCAD 83
EURJPY 78
AUDCAD 63
USDJPY 52
XAUUSD 49
EURCAD 45
EURUSD 44
USDCAD 31
EURAUD 29
NZDUSD 22
GBPUSD 17
NZDJPY 10
NZDCAD 5
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 77
GBPCAD 57
EURJPY 6
AUDCAD 28
USDJPY 169
XAUUSD 121
EURCAD -26
EURUSD 79
USDCAD 43
EURAUD 48
NZDUSD 41
GBPUSD 19
NZDJPY 15
NZDCAD 8
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 824K
GBPCAD 8.4K
EURJPY 830
AUDCAD 4K
USDJPY 9.3K
XAUUSD 13K
EURCAD 4.4K
EURUSD 4.7K
USDCAD 3.7K
EURAUD 3.9K
NZDUSD 2.8K
GBPUSD 1.9K
NZDJPY 2.4K
NZDCAD 1.2K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +29.87 USD
Pire transaction: -105 USD
Gains consécutifs maximales: 59
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +129.86 USD
Perte consécutive maximale: -17.02 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 9
✨ Transparencia, Tecnología y Resultados Reales ✨

En un mundo financiero lleno de promesas vacías, aquí encontrarás honestidad sin adornos y resultados confirmados. Cada una de mis carteras publicadas en MQL5 está basada en un desarrollo tecnológico sólido, fruto de años de investigación en trading algorítmico y probado bajo condiciones reales de mercado.

🚀 La clave no es solo crecer, sino hacerlo de manera consistente y sostenible. Por eso, cada estrategia está diseñada para asegurar ingresos continuos, minimizando riesgos y maximizando oportunidades.

📊 Mis sistemas no viven de la suerte, sino de la matemática, la disciplina y la innovación tecnológica, con auditorías verificables dentro de la propia plataforma MQL5.

Confianza, claridad y compromiso son los tres pilares que sostienen cada operación. Aquí no se trata de vender ilusiones, sino de demostrar con hechos que la tecnología bien aplicada puede transformar tu manera de invertir.

💡 Si buscas un camino real hacia la libertad financiera, con datos que hablan por sí solos, estás en el lugar correcto.


Aucun avis
