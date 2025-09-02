SignauxSections
Jono Harms

Private Darwinex Account

Jono Harms
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 12%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
48
Bénéfice trades:
34 (70.83%)
Perte trades:
14 (29.17%)
Meilleure transaction:
41.25 EUR
Pire transaction:
-14.62 EUR
Bénéfice brut:
229.12 EUR (7 487 pips)
Perte brute:
-107.21 EUR (1 536 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (114.95 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
114.95 EUR (13)
Ratio de Sharpe:
0.28
Activité de trading:
22.31%
Charge de dépôt maximale:
98.70%
Dernier trade:
24 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
3.11
Longs trades:
41 (85.42%)
Courts trades:
7 (14.58%)
Facteur de profit:
2.14
Rendement attendu:
2.54 EUR
Bénéfice moyen:
6.74 EUR
Perte moyenne:
-7.66 EUR
Pertes consécutives maximales:
4 (-34.81 EUR)
Perte consécutive maximale:
-34.81 EUR (4)
Croissance mensuelle:
12.35%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7.70 EUR
Maximal:
39.24 EUR (3.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.73% (38.67 EUR)
Par fonds propres:
4.07% (43.04 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 19
GDAXI 7
AUDUSD 6
XAUUSD 5
SP500 4
GBPUSD 4
EURCAD 1
USDJPY 1
EURNOK 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 45
GDAXI 66
AUDUSD -10
XAUUSD 20
SP500 6
GBPUSD -17
EURCAD 9
USDJPY 11
EURNOK 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 1.3K
GDAXI 1.2K
AUDUSD -219
XAUUSD 2.1K
SP500 355
GBPUSD -321
EURCAD 217
USDJPY 177
EURNOK 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +41.25 EUR
Pire transaction: -15 EUR
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +114.95 EUR
Perte consécutive maximale: -34.81 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 32
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.70 × 128
FXOpen-MT5
0.83 × 6
TickmillUK-Live
1.00 × 6
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 4
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 397
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Darwinex-Live
1.67 × 2310
XMGlobal-MT5 2
2.21 × 24
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
Swissquote-Server
3.04 × 57
Ava-Real 1-MT5
3.20 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
AdmiralMarkets-Live
3.47 × 290
VantageFXInternational-Live
3.58 × 31
14 plus...
Bienvenue sur Private Dawinex Account, mon signal de trading personnel conçu pour les traders recherchant des rendements à faible risque et à long terme sur les paires majeures de forex et les indices. Ce signal reflète ma propre stratégie de trading, combinant saisonnalité, données quantitatives et analyses macroéconomiques pour offrir des performances constantes sur des paires comme EURUSD, GBPUSD, USDJPY et des indices comme le S&P 500 et le DAX.

Aperçu de la Stratégie

Cette stratégie de swing trading à long terme privilégie la préservation du capital et une croissance stable. En exploitant les schémas saisonniers, les modèles quantitatifs et l’analyse macroéconomique (par exemple, IPC, nouvelles du FOMC, rapports de JPMorgan et Goldman Sachs), nous visons une croissance trimestrielle de 6 à 10 % avec un drawdown maximal inférieur à 10 %.

Pourquoi choisir Private Dawinex Account ?

En tant que mon compte de trading personnel, ce signal incarne une approche disciplinée et basée sur la recherche, conçue pour un succès à long terme. Idéal pour les traders privilégiant la sécurité et la durabilité, il s’adapte aux dynamiques du marché tout en minimisant les risques. Suivez les performances en temps réel sur MQL5. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, mais notre stratégie vise une croissance fiable.

Commencez Maintenant

Abonnez-vous à Private Dawinex Account et tradez aux côtés de ma stratégie personnelle. Contactez-moi via les messages MQL5 pour toute question. Construisons ensemble une richesse stratégique et sécurisée !


Aucun avis
2025.09.12 10:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.05 18:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 17:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 14:43
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.09.02 14:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.02 14:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
