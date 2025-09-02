Bienvenue sur Private Dawinex Account, mon signal de trading personnel conçu pour les traders recherchant des rendements à faible risque et à long terme sur les paires majeures de forex et les indices. Ce signal reflète ma propre stratégie de trading, combinant saisonnalité, données quantitatives et analyses macroéconomiques pour offrir des performances constantes sur des paires comme EURUSD, GBPUSD, USDJPY et des indices comme le S&P 500 et le DAX.

Aperçu de la Stratégie

Cette stratégie de swing trading à long terme privilégie la préservation du capital et une croissance stable. En exploitant les schémas saisonniers, les modèles quantitatifs et l’analyse macroéconomique (par exemple, IPC, nouvelles du FOMC, rapports de JPMorgan et Goldman Sachs), nous visons une croissance trimestrielle de 6 à 10 % avec un drawdown maximal inférieur à 10 %.

Pourquoi choisir Private Dawinex Account ?

En tant que mon compte de trading personnel, ce signal incarne une approche disciplinée et basée sur la recherche, conçue pour un succès à long terme. Idéal pour les traders privilégiant la sécurité et la durabilité, il s’adapte aux dynamiques du marché tout en minimisant les risques. Suivez les performances en temps réel sur MQL5. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, mais notre stratégie vise une croissance fiable.

Commencez Maintenant

Abonnez-vous à Private Dawinex Account et tradez aux côtés de ma stratégie personnelle. Contactez-moi via les messages MQL5 pour toute question. Construisons ensemble une richesse stratégique et sécurisée !



