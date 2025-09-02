SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Delta Pro 400
Igor Loza

Delta Pro 400

Igor Loza
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 3%
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
258
Bénéfice trades:
166 (64.34%)
Perte trades:
92 (35.66%)
Meilleure transaction:
63.24 USD
Pire transaction:
-39.69 USD
Bénéfice brut:
870.90 USD (27 257 pips)
Perte brute:
-676.75 USD (24 920 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (31.89 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
67.96 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
95.40%
Charge de dépôt maximale:
4.11%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
59
Temps de détention moyen:
20 heures
Facteur de récupération:
0.45
Longs trades:
134 (51.94%)
Courts trades:
124 (48.06%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
0.75 USD
Bénéfice moyen:
5.25 USD
Perte moyenne:
-7.36 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-337.69 USD)
Perte consécutive maximale:
-337.69 USD (18)
Croissance mensuelle:
1.64%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
430.92 USD (6.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.51% (430.92 USD)
Par fonds propres:
4.82% (314.48 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 81
EURUSD 59
USDCAD 45
USDCHF 41
AUDUSD 32
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 122
EURUSD 5
USDCAD -17
USDCHF 64
AUDUSD 20
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 1K
EURUSD 877
USDCAD -607
USDCHF -302
AUDUSD 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +63.24 USD
Pire transaction: -40 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 18
Bénéfice consécutif maximal: +31.89 USD
Perte consécutive maximale: -337.69 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TitanFX-03
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-13
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 4
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 5
ICMarkets-Live08
0.00 × 16
FPMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live10
0.11 × 9
ICMarkets-Live01
0.13 × 45
PepperstoneUK-Edge10
0.17 × 6
FXCC1-Live
0.30 × 10
DNAMarkets-Real-5
0.35 × 91
DooPrime-Live 4
0.37 × 67
DooPrime-Live 2
0.45 × 77
ICMarkets-Live14
0.49 × 53
ICMarketsSC-Live22
0.57 × 21
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.58 × 923
ThreeTrader-Demo
0.63 × 960
VantageInternational-Live 7
0.64 × 11
EightcapLtd-Real2
0.65 × 392
TradeMaxGlobal-Live9
0.68 × 169
318 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

According to the rules of this trading system, a fixed stop loss is set at 10% of the deposit.

По правилам данной торговой системы, установлен фиксированный стоп лосс в размере 10% от депозита. 

Aucun avis
2025.09.02 13:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Delta Pro 400
30 USD par mois
3%
0
0
USD
6.2K
USD
6
100%
258
64%
95%
1.28
0.75
USD
7%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.