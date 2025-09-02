SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Epic Game Trade 2
Jose Carlos Miranda Reyes

Epic Game Trade 2

Jose Carlos Miranda Reyes
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 48%
XMGlobal-Real 8
1:300
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
89
Bénéfice trades:
86 (96.62%)
Perte trades:
3 (3.37%)
Meilleure transaction:
15.68 USD
Pire transaction:
-3.92 USD
Bénéfice brut:
150.94 USD (216 234 pips)
Perte brute:
-7.12 USD (710 pips)
Gains consécutifs maximales:
75 (132.39 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
132.39 USD (75)
Ratio de Sharpe:
0.62
Activité de trading:
85.35%
Charge de dépôt maximale:
25.73%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
26.63
Longs trades:
57 (64.04%)
Courts trades:
32 (35.96%)
Facteur de profit:
21.20
Rendement attendu:
1.62 USD
Bénéfice moyen:
1.76 USD
Perte moyenne:
-2.37 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-5.24 USD)
Perte consécutive maximale:
-5.24 USD (2)
Croissance mensuelle:
47.94%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
5.40 USD (1.25%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.25% (5.40 USD)
Par fonds propres:
27.55% (118.57 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD# 28
EURUSD# 21
USDJPY# 10
AUDUSD# 9
US500Cash 5
USDCHF# 4
USDCAD# 3
BTCUSD# 2
JP225Cash 2
FRA40Cash 1
EU50Cash 1
GBPJPY# 1
CADJPY# 1
CADCHF# 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD# 52
EURUSD# 34
USDJPY# 17
AUDUSD# -5
US500Cash 15
USDCHF# 5
USDCAD# 2
BTCUSD# 19
JP225Cash 0
FRA40Cash 1
EU50Cash 1
GBPJPY# 1
CADJPY# 1
CADCHF# 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD# 2.6K
EURUSD# 1.9K
USDJPY# 2.5K
AUDUSD# -474
US500Cash 15K
USDCHF# 408
USDCAD# 299
BTCUSD# 192K
JP225Cash 56
FRA40Cash 878
EU50Cash 439
GBPJPY# 181
CADJPY# 104
CADCHF# 103
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +15.68 USD
Pire transaction: -4 USD
Gains consécutifs maximales: 75
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +132.39 USD
Perte consécutive maximale: -5.24 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.17 21:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 15:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 15:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 13:34
Share of trading days is too low
2025.09.02 12:34
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 8.33% of days out of the 12 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 12:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.02 12:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Epic Game Trade 2
30 USD par mois
48%
0
0
USD
444
USD
4
0%
89
96%
85%
21.19
1.62
USD
28%
1:300
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.