Vojtech Dubina

Eric blb

Vojtech Dubina
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 147%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 083
Bénéfice trades:
986 (91.04%)
Perte trades:
97 (8.96%)
Meilleure transaction:
9.12 USD
Pire transaction:
-30.63 USD
Bénéfice brut:
1 299.72 USD (180 463 pips)
Perte brute:
-564.90 USD (71 390 pips)
Gains consécutifs maximales:
153 (168.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
168.10 USD (153)
Ratio de Sharpe:
0.33
Activité de trading:
99.68%
Charge de dépôt maximale:
32.14%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
351
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.08
Longs trades:
512 (47.28%)
Courts trades:
571 (52.72%)
Facteur de profit:
2.30
Rendement attendu:
0.68 USD
Bénéfice moyen:
1.32 USD
Perte moyenne:
-5.82 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-85.59 USD)
Perte consécutive maximale:
-117.89 USD (12)
Croissance mensuelle:
45.57%
Algo trading:
89%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.04 USD
Maximal:
353.84 USD (24.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.05% (355.82 USD)
Par fonds propres:
51.82% (498.98 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPNZD 109
EURJPY 109
AUDJPY 59
AUDCAD 58
GBPSGD 57
GBPAUD 53
AUDNZD 53
GBPCAD 47
GBPUSD 40
USDSGD 37
AUDUSD 36
EURAUD 33
EURGBP 28
CADCHF 27
NZDCHF 27
NZDJPY 25
NZDCAD 24
USDCHF 23
EURUSD 23
GBPCHF 23
AUDCHF 21
CHFSGD 20
EURCAD 19
EURNZD 19
SGDJPY 18
CHFJPY 17
GBPJPY 15
USDJPY 14
NZDUSD 13
EURSGD 12
AUDSGD 12
CADJPY 5
USDCAD 5
EURCHF 2
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPNZD 46
EURJPY 83
AUDJPY 86
AUDCAD 23
GBPSGD 41
GBPAUD 76
AUDNZD -24
GBPCAD 42
GBPUSD 40
USDSGD -11
AUDUSD -16
EURAUD 60
EURGBP 35
CADCHF 22
NZDCHF 15
NZDJPY 28
NZDCAD 12
USDCHF 16
EURUSD 34
GBPCHF 33
AUDCHF 29
CHFSGD 20
EURCAD -43
EURNZD 0
SGDJPY 24
CHFJPY 5
GBPJPY 29
USDJPY 28
NZDUSD -46
EURSGD 19
AUDSGD 13
CADJPY 8
USDCAD 4
EURCHF 4
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPNZD 9.6K
EURJPY 14K
AUDJPY 14K
AUDCAD 3.7K
GBPSGD 6K
GBPAUD 12K
AUDNZD -2K
GBPCAD 6.6K
GBPUSD 4.3K
USDSGD -192
AUDUSD -1.3K
EURAUD 9.3K
EURGBP 2.7K
CADCHF 1.9K
NZDCHF 1.3K
NZDJPY 4.1K
NZDCAD 1.9K
USDCHF 1.5K
EURUSD 3.5K
GBPCHF 2.7K
AUDCHF 2.4K
CHFSGD 2.3K
EURCAD -6K
EURNZD -42
SGDJPY 3.8K
CHFJPY 898
GBPJPY 4.6K
USDJPY 4.3K
NZDUSD -4.2K
EURSGD 2.4K
AUDSGD 1.8K
CADJPY 1.1K
USDCAD 614
EURCHF 311
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9.12 USD
Pire transaction: -31 USD
Gains consécutifs maximales: 153
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +168.10 USD
Perte consécutive maximale: -85.59 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Bybit-Live
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 5
PUPrime-Live
0.86 × 7
Exness-MT5Real8
1.20 × 5
RazeGlobalMarkets-Server
1.33 × 15
FxPro-MT5 Live02
1.50 × 4
Coinexx-Live
1.83 × 6
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.11 × 179
ICMarketsSC-MT5-2
2.27 × 1271
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
Pepperstone-MT5-Live01
2.44 × 55
FPMarketsLLC-Live
2.67 × 18
ICMarketsSC-MT5-4
2.90 × 395
Exness-MT5Real7
3.55 × 11
ValutradesSeychelles-Live
3.70 × 10
GOMarketsMU-Live
3.74 × 35
Exness-MT5Real12
3.87 × 38
VantageInternational-Live 3
3.89 × 18
FxPro-MT5
4.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
4.00 × 1
ECMarkets-MT5-Live01
4.25 × 4
Exness-MT5Real3
4.33 × 6
LiteFinance-MT5-Live
4.33 × 9
68 plus...
Aucun avis
2025.10.19 23:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 07:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 03:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 01:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 00:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 23:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 22:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 01:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.12 23:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.12 22:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 17:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 00:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.05 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.05 22:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.05 21:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 21:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 17:27
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Eric blb
999 USD par mois
147%
0
0
USD
1.2K
USD
7
89%
1 083
91%
100%
2.30
0.68
USD
52%
1:500
