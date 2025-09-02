SignauxSections
Mikhail Ovodov

Rucynaia torgjvlia

Mikhail Ovodov
0 avis
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -14%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
138
Bénéfice trades:
63 (45.65%)
Perte trades:
75 (54.35%)
Meilleure transaction:
5 914.97 RUB
Pire transaction:
-6 840.09 RUB
Bénéfice brut:
61 543.62 RUB (8 186 pips)
Perte brute:
-69 285.64 RUB (7 878 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (7 424.46 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
7 424.46 RUB (6)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
47.51%
Charge de dépôt maximale:
102.45%
Dernier trade:
10 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
-0.32
Longs trades:
71 (51.45%)
Courts trades:
67 (48.55%)
Facteur de profit:
0.89
Rendement attendu:
-56.10 RUB
Bénéfice moyen:
976.88 RUB
Perte moyenne:
-923.81 RUB
Pertes consécutives maximales:
10 (-13 300.04 RUB)
Perte consécutive maximale:
-13 300.04 RUB (10)
Croissance mensuelle:
-26.80%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7 742.02 RUB
Maximal:
24 019.29 RUB (66.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
38.42% (23 947.69 RUB)
Par fonds propres:
15.42% (6 573.67 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDrfd 138
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDrfd -128
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDrfd 308
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5 914.97 RUB
Pire transaction: -6 840 RUB
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +7 424.46 RUB
Perte consécutive maximale: -13 300.04 RUB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

РУЧНАЯ ТОРГОВЛЯ НА ПАРЕ ЕВРО ДОЛЛАР
Aucun avis
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 08:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 03:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 14:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 13:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 08:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 07:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 01:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 18:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 02:11
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.06 11:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 16:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 16:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 15:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 15:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 13:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 10:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 08:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Rucynaia torgjvlia
30 USD par mois
-14%
0
0
USD
1
RUB
7
0%
138
45%
48%
0.88
-56.10
RUB
38%
1:40
