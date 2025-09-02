SignauxSections
Larissa Christou

SM Grid

Larissa Christou
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 8%
DPrimeVU-Live 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
900
Bénéfice trades:
614 (68.22%)
Perte trades:
286 (31.78%)
Meilleure transaction:
234.64 USD
Pire transaction:
-265.65 USD
Bénéfice brut:
13 978.04 USD (3 867 126 pips)
Perte brute:
-12 448.30 USD (2 889 026 pips)
Gains consécutifs maximales:
41 (849.81 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
849.81 USD (41)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
91.32%
Charge de dépôt maximale:
16.90%
Dernier trade:
23 il y a des minutes
Trades par semaine:
287
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
0.39
Longs trades:
464 (51.56%)
Courts trades:
436 (48.44%)
Facteur de profit:
1.12
Rendement attendu:
1.70 USD
Bénéfice moyen:
22.77 USD
Perte moyenne:
-43.53 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-1 685.07 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 685.07 USD (14)
Croissance mensuelle:
2.98%
Algo trading:
46%
Prélèvement par solde:
Absolu:
929.91 USD
Maximal:
3 969.71 USD (17.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.60% (3 969.71 USD)
Par fonds propres:
16.50% (3 707.82 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30.s 367
GER40.s 231
NAS100.s 180
SP500.s 85
XAUUSD.s 33
USDCHF.s 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30.s 777
GER40.s 644
NAS100.s 279
SP500.s -148
XAUUSD.s 164
USDCHF.s -186
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30.s 672K
GER40.s 203K
NAS100.s 106K
SP500.s -7.4K
XAUUSD.s 5.6K
USDCHF.s -1.1K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +234.64 USD
Pire transaction: -266 USD
Gains consécutifs maximales: 41
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +849.81 USD
Perte consécutive maximale: -1 685.07 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "DPrimeVU-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.09.25 19:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 17:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 09:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
