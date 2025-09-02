SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Jianbu Gold Trader 16888
Yan Qing Zhao

Jianbu Gold Trader 16888

Yan Qing Zhao
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 16%
Pepperstone-Edge08
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
145
Bénéfice trades:
92 (63.44%)
Perte trades:
53 (36.55%)
Meilleure transaction:
636.34 USD
Pire transaction:
-450.62 USD
Bénéfice brut:
2 134.85 USD (49 141 pips)
Perte brute:
-1 869.14 USD (62 493 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (104.95 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
637.37 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
58.53%
Charge de dépôt maximale:
11.28%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
42
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
0.55
Longs trades:
78 (53.79%)
Courts trades:
67 (46.21%)
Facteur de profit:
1.14
Rendement attendu:
1.83 USD
Bénéfice moyen:
23.20 USD
Perte moyenne:
-35.27 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-63.74 USD)
Perte consécutive maximale:
-450.62 USD (1)
Croissance mensuelle:
15.81%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
171.63 USD
Maximal:
480.63 USD (20.55%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.02% (426.02 USD)
Par fonds propres:
49.93% (968.72 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 145
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 266
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +636.34 USD
Pire transaction: -451 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +104.95 USD
Perte consécutive maximale: -63.74 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
GMI-Live12
0.00 × 28
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 5
HFMarketsSV-Live Server
0.00 × 14
RubixFX-Live
0.00 × 12
ForexChief-DirectFX
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 5
ICMarkets-Live12
0.00 × 29
ICMarkets-Live06
0.00 × 16
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 11
ICMarkets-Live05
0.00 × 9
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 17
ICMarkets-Live08
0.06 × 208
Pepperstone-Edge09
0.07 × 423
ICMarkets-Live04
0.15 × 416
ICMarkets-Live07
0.39 × 124
Pepperstone-Edge06
0.64 × 218
FBS-Real-4
1.00 × 1
Pepperstone-Edge11
1.32 × 19
Pepperstone-Edge08
2.14 × 485
ICMarkets-Live15
3.00 × 5
16 plus...
Aucun avis
2025.09.25 05:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 20:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 09:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 08:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 18:27
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 13:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 15:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 07:26
Share of trading days is too low
2025.09.02 07:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.02 05:19
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 05:19
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 05:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.02 05:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.02 05:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
