|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GOLD
|169
|GBPJPY
|24
|EURUSD
|4
|GBPUSD
|2
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GOLD
|430
|GBPJPY
|17
|EURUSD
|-18
|GBPUSD
|17
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GOLD
|43K
|GBPJPY
|1.3K
|EURUSD
|-1.1K
|GBPUSD
|885
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real23
|0.33 × 3
We trade using a method that we have automated into an EA for this Account
We just follow one simple method / system that so called "Counting probability".
This account only uses the breakout SnR which is very simple (follow the trend)
- Monthly Expected Return = 5%
- Annual Expected Return = 60%
- Drawdown Risk < 50%
- Margin Used per Trade = 1 - 2%
- Max. Open Margin Used = 30%
- Max. Drawdown 2000 pips
Better use broker with swap free, It can be long holding position sometimes
Start Lot minimum recommedation 0.01 per $500 (2% margin used with 1:100 Leverage)
Our Media : http://linktr.ee/tradercentury
Platform : https://tradercentury.com/
