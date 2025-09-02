SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / EA Exclusive Trader Century
Naufal Raihan Andayuri

EA Exclusive Trader Century

Naufal Raihan Andayuri
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 22%
XMGlobal-MT5 10
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
201
Bénéfice trades:
113 (56.21%)
Perte trades:
88 (43.78%)
Meilleure transaction:
28.17 USD
Pire transaction:
-29.01 USD
Bénéfice brut:
1 504.84 USD (281 474 pips)
Perte brute:
-1 070.91 USD (104 372 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (483.88 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
483.88 USD (27)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
94.04%
Charge de dépôt maximale:
11.61%
Dernier trade:
36 il y a des minutes
Trades par semaine:
35
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
0.98
Longs trades:
158 (78.61%)
Courts trades:
43 (21.39%)
Facteur de profit:
1.41
Rendement attendu:
2.16 USD
Bénéfice moyen:
13.32 USD
Perte moyenne:
-12.17 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-84.31 USD)
Perte consécutive maximale:
-119.79 USD (6)
Croissance mensuelle:
22.73%
Algo trading:
87%
Prélèvement par solde:
Absolu:
71.37 USD
Maximal:
442.30 USD (24.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.21% (442.30 USD)
Par fonds propres:
4.08% (103.99 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 169
GBPJPY 24
EURUSD 4
GBPUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 430
GBPJPY 17
EURUSD -18
GBPUSD 17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 43K
GBPJPY 1.3K
EURUSD -1.1K
GBPUSD 885
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +28.17 USD
Pire transaction: -29 USD
Gains consécutifs maximales: 27
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +483.88 USD
Perte consécutive maximale: -84.31 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMGlobal-MT5 6
0.00 × 2
Exness-MT5Real23
0.33 × 3
We trade using a method that we have automated into an EA  for this Account

We just follow one simple method / system that so called "Counting probability".

This account only uses the breakout SnR which is very simple (follow the trend)

  • Monthly Expected Return = 5%
  • Annual Expected Return = 60%
  • Drawdown Risk < 50%
  • Margin Used per Trade = 1 - 2%
  • Max. Open Margin Used = 30%
  • Max. Drawdown 2000 pips

Better use broker with swap free, It can be long holding position sometimes

Start Lot minimum recommedation 0.01 per $500 (2% margin used with 1:100 Leverage)


________________________________________________________________________________________


Our Media : http://linktr.ee/tradercentury

Platform : https://tradercentury.com/



Aucun avis
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 15:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 13:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 04:27
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:1000
2025.09.02 08:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 04:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.02 04:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
