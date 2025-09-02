SignauxSections
Masoud Poortorab

TrendMind

Masoud Poortorab
0 avis
40 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -14%
EightcapGlobal-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
318
Bénéfice trades:
174 (54.71%)
Perte trades:
144 (45.28%)
Meilleure transaction:
319.08 CAD
Pire transaction:
-207.87 CAD
Bénéfice brut:
3 979.21 CAD (32 790 pips)
Perte brute:
-5 160.51 CAD (36 807 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (348.50 CAD)
Bénéfice consécutif maximal:
348.50 CAD (13)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Activité de trading:
26.43%
Charge de dépôt maximale:
16.98%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
-0.71
Longs trades:
175 (55.03%)
Courts trades:
143 (44.97%)
Facteur de profit:
0.77
Rendement attendu:
-3.71 CAD
Bénéfice moyen:
22.87 CAD
Perte moyenne:
-35.84 CAD
Pertes consécutives maximales:
9 (-449.46 CAD)
Perte consécutive maximale:
-449.46 CAD (9)
Croissance mensuelle:
1.13%
Prévision annuelle:
13.68%
Algo trading:
72%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 434.79 CAD
Maximal:
1 667.32 CAD (31.86%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.25% (1 667.32 CAD)
Par fonds propres:
1.77% (95.82 CAD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 122
AUDUSD.i 29
EURUSD.i 29
AUDCAD.i 25
NZDCAD.i 18
AUDNZD.i 15
GBPUSD.i 14
NZDUSD.i 14
EURCHF.i 13
USDCAD.i 12
USDJPY.i 5
EURCAD.i 5
EURAUD.i 4
GBPCAD.i 3
GBPAUD.i 3
USDCHF.i 2
EURNZD.i 2
EURGBP.i 2
CADJPY.i 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -582
AUDUSD.i 6
EURUSD.i -129
AUDCAD.i -19
NZDCAD.i -88
AUDNZD.i -26
GBPUSD.i -23
NZDUSD.i 16
EURCHF.i -119
USDCAD.i 72
USDJPY.i 15
EURCAD.i 10
EURAUD.i -50
GBPCAD.i 2
GBPAUD.i 15
USDCHF.i -9
EURNZD.i 6
EURGBP.i -9
CADJPY.i -7
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -3.9K
AUDUSD.i 242
EURUSD.i -158
AUDCAD.i -235
NZDCAD.i -1.9K
AUDNZD.i 305
GBPUSD.i -406
NZDUSD.i -165
EURCHF.i -391
USDCAD.i 770
USDJPY.i 506
EURCAD.i 526
EURAUD.i -264
GBPCAD.i 194
GBPAUD.i 821
USDCHF.i -208
EURNZD.i 351
EURGBP.i -48
CADJPY.i -39
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +319.08 CAD
Pire transaction: -208 CAD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +348.50 CAD
Perte consécutive maximale: -449.46 CAD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EightcapGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Eightcap-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
4.67 × 868
a semi-high-frequency trading (HFT) scalping system specifically designed for gold trading. This innovative system employs a Hidden Stop Loss (SL) feature alongside an advanced Trailing Stop mechanism. Unlike traditional trading strategies that set fixed take profit levels, this approach allows successful trades to remain open, maximizing potential gains on winning trades. If you're interested in acquiring this automated trading robot, feel free to reach out to me via direct messages for more information.

Aucun avis
2025.09.02 10:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 00:11
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.