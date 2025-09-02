- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|122
|AUDUSD.i
|29
|EURUSD.i
|29
|AUDCAD.i
|25
|NZDCAD.i
|18
|AUDNZD.i
|15
|GBPUSD.i
|14
|NZDUSD.i
|14
|EURCHF.i
|13
|USDCAD.i
|12
|USDJPY.i
|5
|EURCAD.i
|5
|EURAUD.i
|4
|GBPCAD.i
|3
|GBPAUD.i
|3
|USDCHF.i
|2
|EURNZD.i
|2
|EURGBP.i
|2
|CADJPY.i
|1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-582
|AUDUSD.i
|6
|EURUSD.i
|-129
|AUDCAD.i
|-19
|NZDCAD.i
|-88
|AUDNZD.i
|-26
|GBPUSD.i
|-23
|NZDUSD.i
|16
|EURCHF.i
|-119
|USDCAD.i
|72
|USDJPY.i
|15
|EURCAD.i
|10
|EURAUD.i
|-50
|GBPCAD.i
|2
|GBPAUD.i
|15
|USDCHF.i
|-9
|EURNZD.i
|6
|EURGBP.i
|-9
|CADJPY.i
|-7
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-3.9K
|AUDUSD.i
|242
|EURUSD.i
|-158
|AUDCAD.i
|-235
|NZDCAD.i
|-1.9K
|AUDNZD.i
|305
|GBPUSD.i
|-406
|NZDUSD.i
|-165
|EURCHF.i
|-391
|USDCAD.i
|770
|USDJPY.i
|506
|EURCAD.i
|526
|EURAUD.i
|-264
|GBPCAD.i
|194
|GBPAUD.i
|821
|USDCHF.i
|-208
|EURNZD.i
|351
|EURGBP.i
|-48
|CADJPY.i
|-39
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EightcapGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|4.67 × 868
a semi-high-frequency trading (HFT) scalping system specifically designed for gold trading. This innovative system employs a Hidden Stop Loss (SL) feature alongside an advanced Trailing Stop mechanism. Unlike traditional trading strategies that set fixed take profit levels, this approach allows successful trades to remain open, maximizing potential gains on winning trades. If you're interested in acquiring this automated trading robot, feel free to reach out to me via direct messages for more information.
