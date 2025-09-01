SignauxSections
Vincent Junichi Strine

VJS001

Vincent Junichi Strine
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 26%
XMTrading-Real 12
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 906
Bénéfice trades:
2 063 (70.99%)
Perte trades:
843 (29.01%)
Meilleure transaction:
491.00 USD
Pire transaction:
-322.00 USD
Bénéfice brut:
6 834.47 USD (491 680 pips)
Perte brute:
-5 524.54 USD (521 975 pips)
Gains consécutifs maximales:
82 (456.01 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
799.00 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
8.86%
Charge de dépôt maximale:
41.51%
Dernier trade:
22 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
1.55
Longs trades:
1 302 (44.80%)
Courts trades:
1 604 (55.20%)
Facteur de profit:
1.24
Rendement attendu:
0.45 USD
Bénéfice moyen:
3.31 USD
Perte moyenne:
-6.55 USD
Pertes consécutives maximales:
43 (-314.98 USD)
Perte consécutive maximale:
-788.99 USD (16)
Croissance mensuelle:
-1.53%
Prévision annuelle:
-16.74%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
846.31 USD (12.35%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.35% (846.31 USD)
Par fonds propres:
52.35% (3 313.56 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 2906
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD -30K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +491.00 USD
Pire transaction: -322 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +456.01 USD
Perte consécutive maximale: -314.98 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMTrading-Real 12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Entry is fixed at 0.01 lot, and profits are taken by trailing.


Aucun avis
2025.09.11 06:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 06:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 23:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 22:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 21:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 15:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.03 11:31
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 21:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
