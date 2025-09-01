SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / MT5232439917
Chen Xuan Ming

MT5232439917

Chen Xuan Ming
0 avis
5 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -43%
Exness-MT5Real5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
590
Bénéfice trades:
415 (70.33%)
Perte trades:
175 (29.66%)
Meilleure transaction:
34.00 USD
Pire transaction:
-48.00 USD
Bénéfice brut:
2 089.27 USD (10 360 256 pips)
Perte brute:
-1 871.84 USD (5 506 840 pips)
Gains consécutifs maximales:
76 (538.76 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
538.76 USD (76)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
99.48%
Charge de dépôt maximale:
31.50%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
199
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
0.47
Longs trades:
358 (60.68%)
Courts trades:
232 (39.32%)
Facteur de profit:
1.12
Rendement attendu:
0.37 USD
Bénéfice moyen:
5.03 USD
Perte moyenne:
-10.70 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-34.29 USD)
Perte consécutive maximale:
-296.12 USD (15)
Croissance mensuelle:
-19.68%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
96.22 USD
Maximal:
458.52 USD (27.49%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
67.70% (435.80 USD)
Par fonds propres:
48.68% (196.65 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSDm 234
XAUUSDm 152
EURUSDm 100
USOILm 38
USDJPYm 23
USDCADm 10
GBPUSDm 9
USDCHFm 9
NZDUSDm 8
AUDUSDm 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSDm 493
XAUUSDm -129
EURUSDm -91
USOILm -11
USDJPYm -9
USDCADm 8
GBPUSDm -21
USDCHFm -19
NZDUSDm -4
AUDUSDm 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSDm 5M
XAUUSDm -129K
EURUSDm -9.1K
USOILm -1.1K
USDJPYm -1.3K
USDCADm 1.1K
GBPUSDm -2.1K
USDCHFm -1.5K
NZDUSDm -435
AUDUSDm -28
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +34.00 USD
Pire transaction: -48 USD
Gains consécutifs maximales: 76
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +538.76 USD
Perte consécutive maximale: -34.29 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real5
2.30 × 419
手动交易
Aucun avis
2025.09.24 11:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 20:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 20:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 20:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.19 19:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 19:27
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.19 18:27
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 17:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 15:14
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 08:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 02:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 23:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 22:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 15:57
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.15 15:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 15:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 14:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 13:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
