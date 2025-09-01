SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Institutional ProvenStrategyEURUSD ECN
Duy Lam Lai

Institutional ProvenStrategyEURUSD ECN

Duy Lam Lai
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2025 12%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
268
Bénéfice trades:
193 (72.01%)
Perte trades:
75 (27.99%)
Meilleure transaction:
8.50 EUR
Pire transaction:
-12.27 EUR
Bénéfice brut:
335.70 EUR (13 654 pips)
Perte brute:
-177.16 EUR (5 573 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (47.59 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
47.59 EUR (33)
Ratio de Sharpe:
0.29
Activité de trading:
22.90%
Charge de dépôt maximale:
6.40%
Dernier trade:
23 il y a des minutes
Trades par semaine:
42
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
2.94
Longs trades:
148 (55.22%)
Courts trades:
120 (44.78%)
Facteur de profit:
1.89
Rendement attendu:
0.59 EUR
Bénéfice moyen:
1.74 EUR
Perte moyenne:
-2.36 EUR
Pertes consécutives maximales:
15 (-53.87 EUR)
Perte consécutive maximale:
-53.87 EUR (15)
Croissance mensuelle:
10.65%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
13.75 EUR
Maximal:
53.95 EUR (4.17%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.25% (55.07 EUR)
Par fonds propres:
1.91% (25.77 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD+ 268
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD+ 181
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD+ 8.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8.50 EUR
Pire transaction: -12 EUR
Gains consécutifs maximales: 33
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +47.59 EUR
Perte consécutive maximale: -53.87 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

AI-Powered Institutional Automated trading EURUSD with proven strategy - Monitored by Expert traders

Dont believe it, just try it! Earn passive income confidently!

Aucun avis
2025.09.25 01:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 20:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 15:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 11:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 12:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 17:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 16:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
