SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Prime_Medium
Adrian Nieves De La Cruz

Prime_Medium

Adrian Nieves De La Cruz
0 avis
88 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 -16%
RoboForex-Prime
1:300
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 009
Bénéfice trades:
2 006 (66.66%)
Perte trades:
1 003 (33.33%)
Meilleure transaction:
40.65 EUR
Pire transaction:
-56.02 EUR
Bénéfice brut:
3 191.19 EUR (234 790 pips)
Perte brute:
-3 328.32 EUR (224 945 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (57.87 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
113.03 EUR (15)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
6.51%
Charge de dépôt maximale:
25.86%
Dernier trade:
14 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
-0.27
Longs trades:
1 383 (45.96%)
Courts trades:
1 626 (54.04%)
Facteur de profit:
0.96
Rendement attendu:
-0.05 EUR
Bénéfice moyen:
1.59 EUR
Perte moyenne:
-3.32 EUR
Pertes consécutives maximales:
10 (-199.65 EUR)
Perte consécutive maximale:
-199.65 EUR (10)
Croissance mensuelle:
-9.30%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
140.94 EUR
Maximal:
512.23 EUR (23.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
31.97% (512.23 EUR)
Par fonds propres:
5.85% (28.81 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD 446
GBPUSD 393
GBPCHF 350
EURGBP 274
USDCAD 273
AUDCAD 240
EURJPY 178
EURCAD 150
GBPAUD 120
EURUSD 104
XAUUSD 95
NZDCHF 79
GBPCAD 79
USDJPY 47
NZDUSD 37
USDCHF 33
NZDCAD 27
CHFJPY 20
GBPNZD 19
EURAUD 16
GBPJPY 11
AUDNZD 9
AUDJPY 8
EURNZD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD 73
GBPUSD 149
GBPCHF -61
EURGBP -28
USDCAD 249
AUDCAD 21
EURJPY -28
EURCAD -89
GBPAUD 65
EURUSD -34
XAUUSD -263
NZDCHF -44
GBPCAD -212
USDJPY -81
NZDUSD 20
USDCHF -49
NZDCAD 41
CHFJPY 16
GBPNZD 2
EURAUD -6
GBPJPY 51
AUDNZD 1
AUDJPY 48
EURNZD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD 5.3K
GBPUSD 9.6K
GBPCHF -1.9K
EURGBP 698
USDCAD 16K
AUDCAD 274
EURJPY -1.3K
EURCAD -4.7K
GBPAUD 1.2K
EURUSD 1.1K
XAUUSD -29K
NZDCHF -2K
GBPCAD -5.5K
USDJPY 4.5K
NZDUSD -1.6K
USDCHF -55
NZDCAD 218
CHFJPY 2.6K
GBPNZD 523
EURAUD -161
GBPJPY 7.8K
AUDNZD 163
AUDJPY 7K
EURNZD 326
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +40.65 EUR
Pire transaction: -56 EUR
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +57.87 EUR
Perte consécutive maximale: -199.65 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Prime" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 5
Exness-Real26
0.00 × 10
TickmillUK-Live03
0.11 × 9
ICMarkets-Live14
0.13 × 8
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live05
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
Exness-Real
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
ICMarketsSC-Live25
0.53 × 116
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
ICMarketsSC-Live04
0.60 × 5
RoboForex-ECN-3
0.63 × 447
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.68 × 101
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.81 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
ICMarkets-Live16
1.00 × 20
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
AMarkets-Real
1.12 × 130
Exness-Real28
1.14 × 14
ICMarkets-Live04
1.27 × 37
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.29 × 97
Alpari-Pro.ECN
1.31 × 140
56 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.18 02:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 07:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 21:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 13:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 378 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire