Hasmo Consultants LTD

Goldai

Hasmo Consultants LTD
0 avis
16 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -2%
XGLOBALFX-Server
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
65
Bénéfice trades:
50 (76.92%)
Perte trades:
15 (23.08%)
Meilleure transaction:
525.30 USD
Pire transaction:
-3 951.50 USD
Bénéfice brut:
9 243.89 USD (73 650 pips)
Perte brute:
-9 371.79 USD (60 130 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (4 209.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 209.30 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
27.80%
Charge de dépôt maximale:
3.03%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.02
Longs trades:
62 (95.38%)
Courts trades:
3 (4.62%)
Facteur de profit:
0.99
Rendement attendu:
-1.97 USD
Bénéfice moyen:
184.88 USD
Perte moyenne:
-624.79 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-5 652.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 652.70 USD (4)
Croissance mensuelle:
7.87%
Prévision annuelle:
95.52%
Algo trading:
75%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5 063.36 USD
Maximal:
5 865.06 USD (11.56%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.56% (5 865.06 USD)
Par fonds propres:
2.58% (1 908.90 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 65
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -128
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 14K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +525.30 USD
Pire transaction: -3 952 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +4 209.30 USD
Perte consécutive maximale: -5 652.70 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XGLOBALFX-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.09.22 13:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 10:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 23:04
Share of trading days is too low
2025.09.01 23:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.01 13:41
Trading operations on the account were performed for only 22 days. This comprises 6.71% of days out of the 328 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 13:41
80% of trades performed within 14 days. This comprises 4.27% of days out of the 328 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Goldai
30 USD par mois
-2%
0
0
USD
77K
USD
16
75%
65
76%
28%
0.98
-1.97
USD
12%
1:400
Copier

