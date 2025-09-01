SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Darwin
Ho Phi Diep

Darwin

Ho Phi Diep
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2025 5%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
733
Bénéfice trades:
468 (63.84%)
Perte trades:
265 (36.15%)
Meilleure transaction:
3 444.36 USD
Pire transaction:
-1 538.90 USD
Bénéfice brut:
53 888.02 USD (133 993 pips)
Perte brute:
-49 280.52 USD (136 075 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (174.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
8 085.04 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
18.49%
Charge de dépôt maximale:
93.00%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
167
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
0.32
Longs trades:
336 (45.84%)
Courts trades:
397 (54.16%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
6.29 USD
Bénéfice moyen:
115.15 USD
Perte moyenne:
-185.96 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-2 614.67 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 052.20 USD (3)
Croissance mensuelle:
13.29%
Prévision annuelle:
161.28%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10 836.26 USD
Maximal:
14 349.71 USD (13.86%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.98% (14 479.28 USD)
Par fonds propres:
10.91% (10 663.85 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 679
NI225 10
GBPJPY 9
SP500 9
UK100 6
XAGUSD 5
NDX 5
XTIUSD 5
USDJPY 2
TSLA 2
WS30 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 9.7K
NI225 3.4K
GBPJPY -34
SP500 -3.8K
UK100 1.6K
XAGUSD -3K
NDX -2.4K
XTIUSD -1.3K
USDJPY -77
TSLA 447
WS30 -2
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 6K
NI225 6K
GBPJPY -1K
SP500 -4.7K
UK100 1.6K
XAGUSD -2.6K
NDX -7.4K
XTIUSD -96
USDJPY -975
TSLA 1.1K
WS30 7
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 444.36 USD
Pire transaction: -1 539 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +174.10 USD
Perte consécutive maximale: -2 614.67 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
0.33 × 3
FXOpen-MT5
1.00 × 3
Darwinex-Live
1.08 × 345
TradeMaxGlobal-Live
1.23 × 60
ICMarketsSC-MT5
1.65 × 34
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.58 × 24
Swissquote-Server
2.65 × 54
XMGlobal-MT5 2
4.00 × 6
VantageFXInternational-Live
4.36 × 25
Pepperstone-MT5-Live01
4.46 × 13
AdmiralMarkets-Live
5.24 × 83
KuberaCapitalMarkets-Server
5.57 × 14
GBEbrokers-LIVE
6.00 × 1
TickmillUK-Live
6.33 × 3
FPMarkets-Live
6.41 × 70
Exness-MT5Real20
6.50 × 2
Alpari-Real01
7.00 × 2
Aucun avis
2025.09.22 02:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 18:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 12:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Darwin
300 USD par mois
5%
0
0
USD
105K
USD
14
97%
733
63%
18%
1.09
6.29
USD
14%
1:200
