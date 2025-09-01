Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5 0.00 × 1 Exness-MT5Real 0.00 × 3 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 3 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 2 OneRoyal-Server 0.00 × 1 Ava-Real 1-MT5 0.00 × 2 ForexTimeFXTM-Live01 0.33 × 3 FXOpen-MT5 1.00 × 3 Darwinex-Live 1.08 × 345 TradeMaxGlobal-Live 1.23 × 60 ICMarketsSC-MT5 1.65 × 34 HFMarketsGlobal-Live1 2.50 × 2 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 2.50 × 2 PrimeCodex-MT5 2.58 × 24 Swissquote-Server 2.65 × 54 XMGlobal-MT5 2 4.00 × 6 VantageFXInternational-Live 4.36 × 25 Pepperstone-MT5-Live01 4.46 × 13 AdmiralMarkets-Live 5.24 × 83 KuberaCapitalMarkets-Server 5.57 × 14 GBEbrokers-LIVE 6.00 × 1 TickmillUK-Live 6.33 × 3 FPMarkets-Live 6.41 × 70 Exness-MT5Real20 6.50 × 2 Alpari-Real01 7.00 × 2