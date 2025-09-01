SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / IC 28CCY 75640
Wai Him Leung

IC 28CCY 75640

Wai Him Leung
0 avis
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -62%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
762
Bénéfice trades:
477 (62.59%)
Perte trades:
285 (37.40%)
Meilleure transaction:
1 686.04 USD
Pire transaction:
-2 239.69 USD
Bénéfice brut:
16 472.22 USD (153 918 pips)
Perte brute:
-25 510.34 USD (194 792 pips)
Gains consécutifs maximales:
53 (1 954.68 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 135.46 USD (21)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
85.72%
Charge de dépôt maximale:
42.45%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
42
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.51
Longs trades:
396 (51.97%)
Courts trades:
366 (48.03%)
Facteur de profit:
0.65
Rendement attendu:
-11.86 USD
Bénéfice moyen:
34.53 USD
Perte moyenne:
-89.51 USD
Pertes consécutives maximales:
31 (-391.27 USD)
Perte consécutive maximale:
-14 139.85 USD (21)
Croissance mensuelle:
3.01%
Prévision annuelle:
36.57%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
11 463.55 USD
Maximal:
17 624.52 USD (192.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
77.42% (17 624.52 USD)
Par fonds propres:
31.13% (1 258.06 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 88
EURJPY 62
USDCAD 59
EURAUD 54
USDCHF 44
EURCHF 44
AUDCAD 42
EURUSD 35
GBPCHF 32
AUDUSD 29
GBPCAD 29
EURGBP 29
EURCAD 28
AUDCHF 24
GBPJPY 20
EURNZD 18
NZDJPY 16
CHFJPY 16
CADCHF 15
AUDJPY 14
GBPAUD 12
USDJPY 11
CADJPY 11
GBPNZD 11
AUDNZD 6
NZDUSD 5
XAUUSD 5
NZDCAD 2
NZDCHF 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 2.7K
EURJPY -12K
USDCAD 457
EURAUD -1.2K
USDCHF -831
EURCHF 1.2K
AUDCAD -1.1K
EURUSD -11
GBPCHF 145
AUDUSD -238
GBPCAD 263
EURGBP 19
EURCAD -841
AUDCHF 163
GBPJPY 438
EURNZD 123
NZDJPY 1.7K
CHFJPY 27
CADCHF 28
AUDJPY 89
GBPAUD 181
USDJPY -330
CADJPY 36
GBPNZD 62
AUDNZD 15
NZDUSD -34
XAUUSD 72
NZDCAD 3
NZDCHF 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD -9.6K
EURJPY -28K
USDCAD 9.7K
EURAUD -9K
USDCHF -7.7K
EURCHF 4.6K
AUDCAD 217
EURUSD -5.7K
GBPCHF 798
AUDUSD -6.1K
GBPCAD 3.5K
EURGBP -125
EURCAD -11K
AUDCHF 986
GBPJPY 7K
EURNZD 3.4K
NZDJPY 11K
CHFJPY 211
CADCHF -159
AUDJPY 2.3K
GBPAUD 1.7K
USDJPY -8.4K
CADJPY -694
GBPNZD 50
AUDNZD 1.4K
NZDUSD -2K
XAUUSD 226
NZDCAD 251
NZDCHF 387
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 686.04 USD
Pire transaction: -2 240 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 21
Bénéfice consécutif maximal: +1 954.68 USD
Perte consécutive maximale: -391.27 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live19
0.53 × 34
ICMarketsSC-Live05
0.59 × 176
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live18
0.74 × 415
ICMarketsSC-Live24
0.80 × 56
ICMarketsSC-Live16
0.82 × 1060
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 390
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 453
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.00 × 29
ICMarketsSC-Live03
1.07 × 2584
Exness-Real17
1.12 × 25
FPMarkets-Live
1.13 × 8
ICMarketsSC-Live33
1.13 × 16
ICMarketsSC-Live10
1.14 × 667
ICMarketsSC-Live27
1.19 × 443
ICMarketsSC-Live25
1.24 × 5543
ICMarketsSC-Live12
1.25 × 102
FusionMarkets-Live 2
1.27 × 11
98 plus...
Aucun avis
2025.09.01 08:46
A large drawdown may occur on the account again
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.