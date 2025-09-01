SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / CitoForex Elliot Blue
Allan Haraldsson

CitoForex Elliot Blue

Allan Haraldsson
0 avis
70 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 40 USD par mois
croissance depuis 2024 -66%
Axi-US09-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 308
Bénéfice trades:
1 105 (84.48%)
Perte trades:
203 (15.52%)
Meilleure transaction:
3 491.37 USD
Pire transaction:
-5 340.34 USD
Bénéfice brut:
57 913.52 USD (584 031 pips)
Perte brute:
-56 500.54 USD (268 650 pips)
Gains consécutifs maximales:
142 (83.84 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 969.94 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
105.01%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
304
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
0.10
Longs trades:
781 (59.71%)
Courts trades:
527 (40.29%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
1.08 USD
Bénéfice moyen:
52.41 USD
Perte moyenne:
-278.33 USD
Pertes consécutives maximales:
19 (-1 406.79 USD)
Perte consécutive maximale:
-6 096.66 USD (5)
Croissance mensuelle:
-67.64%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
299.07 USD
Maximal:
13 983.50 USD (89.57%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
99.79% (438.60 USD)
Par fonds propres:
51.20% (1 583.78 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.pro 1116
GBPUSD.pro 38
US30 33
AUDUSD.pro 22
USDJPY.pro 20
EURUSD.pro 19
USDCHF.pro 14
USDCAD.pro 13
BTCUSD 11
EURCHF.pro 4
XRPUSD 3
AUDCHF.pro 3
EURAUD.pro 2
US2000 2
XAGUSD.pro 2
AUDNZD.pro 2
GBPAUD.pro 1
GBPCHF.pro 1
GBPCAD.pro 1
NZDUSD.pro 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.pro 2.1K
GBPUSD.pro -1.3K
US30 97
AUDUSD.pro -370
USDJPY.pro 19
EURUSD.pro 365
USDCHF.pro 370
USDCAD.pro 74
BTCUSD 134
EURCHF.pro 28
XRPUSD 2
AUDCHF.pro -21
EURAUD.pro 15
US2000 -20
XAGUSD.pro 14
AUDNZD.pro 7
GBPAUD.pro -8
GBPCHF.pro -50
GBPCAD.pro 1
NZDUSD.pro 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.pro 132K
GBPUSD.pro -18K
US30 14K
AUDUSD.pro -1.7K
USDJPY.pro 1.4K
EURUSD.pro 2.6K
USDCHF.pro 2.9K
USDCAD.pro 2.3K
BTCUSD 181K
EURCHF.pro 710
XRPUSD 2.5K
AUDCHF.pro -599
EURAUD.pro 202
US2000 -2K
XAGUSD.pro 166
AUDNZD.pro 605
GBPAUD.pro -586
GBPCHF.pro -802
GBPCAD.pro 86
NZDUSD.pro 6
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 491.37 USD
Pire transaction: -5 340 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +83.84 USD
Perte consécutive maximale: -1 406.79 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US09-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Axi-US07-Live
25.00 × 2
Aucun avis
2025.10.20 06:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.20 05:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.17 15:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 15:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 14:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 14:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 13:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 13:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 05:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.17 04:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.17 04:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 03:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.17 03:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 03:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 02:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.16 05:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.16 04:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.16 03:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.16 02:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.16 01:47
Share of days for 80% of trades is too low
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
CitoForex Elliot Blue
40 USD par mois
-66%
0
0
USD
1.7K
USD
70
0%
1 308
84%
100%
1.02
1.08
USD
100%
1:500
