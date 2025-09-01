SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Master of sol
Mohamed Alghedefe

Master of sol

Mohamed Alghedefe
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 3000 USD par mois
croissance depuis 2025 37%
FXOpenEU-ECN Live Server
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
471
Bénéfice trades:
341 (72.39%)
Perte trades:
130 (27.60%)
Meilleure transaction:
23.09 USD
Pire transaction:
-2.26 USD
Bénéfice brut:
465.80 USD (144 375 pips)
Perte brute:
-100.28 USD (48 410 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (8.97 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
74.29 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.30
Activité de trading:
98.80%
Charge de dépôt maximale:
97.73%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
16.32
Longs trades:
471 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
4.64
Rendement attendu:
0.78 USD
Bénéfice moyen:
1.37 USD
Perte moyenne:
-0.77 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-17.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-22.40 USD (12)
Croissance mensuelle:
2.52%
Prévision annuelle:
30.61%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
22.40 USD (2.04%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.04% (22.40 USD)
Par fonds propres:
21.17% (648.63 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
SOLUSD 471
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
SOLUSD 366
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
SOLUSD 99K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +23.09 USD
Pire transaction: -2 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +8.97 USD
Perte consécutive maximale: -17.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXOpenEU-ECN Live Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.01 11:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 07:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Master of sol
3000 USD par mois
37%
0
0
USD
3.1K
USD
14
99%
471
72%
99%
4.64
0.78
USD
21%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.