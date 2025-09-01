- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|444
|AUDUSD
|203
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|724
|AUDUSD
|388
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|9.1K
|AUDUSD
|7.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXOpenEU-ECN Live Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Стабильная прибыль для долгосрочных инвестиций.
Алгоритм торговли использует интеллектуальную систему входа построенную на объёмах с дополнительной функцией максимизации лота и восстановлением просадки.
Основная цель системы сначала сохранить, а затем приумножить капитал!!!
Рекомендуемый минимальный депозит составляет от 2000 долларов. Кредитное плечо 1:500.
При меньшем кредитном плече используйте больший капитал, например:
- кредитное плечо 1:30 -> 9000$
- кредитное плечо 1:50 -> 5900$
- кредитное плечо 1:100 -> 3600$
- кредитное плечо 1:200 -> 2600$
- кредитное плечо 1:500 -> 2000$
Внимание!!! Установлен StopLoss при просадке 20%.
Для успешного копирования важно постоянная 24/7 работа терминала MT4.
https://www.metatrader4.com/en/signals/subscribe
https://www.mql5.com/ru/articles/618?utm_source=www.mql5.com
USD
USD
USD