Pavel Grigoriev

Smart trading 2

Pavel Grigoriev
0 avis
Fiabilité
29 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 145%
FXOpenEU-ECN Live Server
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
647
Bénéfice trades:
471 (72.79%)
Perte trades:
176 (27.20%)
Meilleure transaction:
131.32 USD
Pire transaction:
-207.80 USD
Bénéfice brut:
2 361.61 USD (63 825 pips)
Perte brute:
-1 249.78 USD (47 560 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (44.83 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
131.32 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
54.94%
Charge de dépôt maximale:
3.97%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
2.51
Longs trades:
306 (47.30%)
Courts trades:
341 (52.70%)
Facteur de profit:
1.89
Rendement attendu:
1.72 USD
Bénéfice moyen:
5.01 USD
Perte moyenne:
-7.10 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-441.17 USD)
Perte consécutive maximale:
-441.17 USD (7)
Croissance mensuelle:
5.19%
Prévision annuelle:
62.91%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
442.32 USD (20.82%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.82% (442.32 USD)
Par fonds propres:
8.12% (151.12 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 444
AUDUSD 203
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 724
AUDUSD 388
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 9.1K
AUDUSD 7.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +131.32 USD
Pire transaction: -208 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +44.83 USD
Perte consécutive maximale: -441.17 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXOpenEU-ECN Live Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Стабильная прибыль для долгосрочных инвестиций. 

Алгоритм торговли использует интеллектуальную систему входа построенную на объёмах с дополнительной функцией максимизации лота и восстановлением просадки.

Основная цель системы сначала сохранить, а затем приумножить капитал!!! 

Рекомендуемый минимальный депозит составляет от 2000 долларов. Кредитное плечо 1:500.

При меньшем кредитном плече используйте больший капитал, например:

  • кредитное плечо 1:30  ->  9000$
  • кредитное плечо 1:50  ->  5900$
  • кредитное плечо 1:100 -> 3600$
  • кредитное плечо 1:200 -> 2600$
  • кредитное плечо 1:500 -> 2000$

Внимание!!! Установлен StopLoss при просадке 20%.

Для успешного копирования важно постоянная 24/7 работа терминала MT4.

Если вы никогда раньше не подписывались на сигналы mql5.com , обязательно ознакомьтесь с этой статьей:


По техническим вопросам, связанным с системой copytrade, и для получения четкого ответа на этот вопрос я настоятельно рекомендую обратиться в службу поддержки mql5, потому что у них, как у поставщиков платформы copytrade, есть эксперты, которые смогут помочь с любыми техническими проблемами, с которыми вы сталкиваетесь.


Aucun avis
