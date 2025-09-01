SignauxSections
Yan Hung Kwok

GoldCultivator

Yan Hung Kwok
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 39 USD par mois
croissance depuis 2025 359%
VantageInternational-Live 7
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
347
Bénéfice trades:
296 (85.30%)
Perte trades:
51 (14.70%)
Meilleure transaction:
73.66 USD
Pire transaction:
-20.77 USD
Bénéfice brut:
761.30 USD (252 520 pips)
Perte brute:
-565.94 USD (174 340 pips)
Gains consécutifs maximales:
39 (65.77 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
137.61 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
70.07%
Charge de dépôt maximale:
22.39%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
48
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
1.91
Longs trades:
248 (71.47%)
Courts trades:
99 (28.53%)
Facteur de profit:
1.35
Rendement attendu:
0.56 USD
Bénéfice moyen:
2.57 USD
Perte moyenne:
-11.10 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-61.13 USD)
Perte consécutive maximale:
-61.13 USD (5)
Croissance mensuelle:
20.97%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.03 USD
Maximal:
102.37 USD (45.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
62.05% (102.32 USD)
Par fonds propres:
32.07% (23.64 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NAS100.r 224
XAUUSD+ 123
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NAS100.r 59
XAUUSD+ 137
125 250 375 500 625 750 875 1K
125 250 375 500 625 750 875 1K
125 250 375 500 625 750 875 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NAS100.r 63K
XAUUSD+ 15K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +73.66 USD
Pire transaction: -21 USD
Gains consécutifs maximales: 23
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +65.77 USD
Perte consécutive maximale: -61.13 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

  • Minimum deposit 200 USD 

  • Single order trading, No martingale, No grid

  • Uses stop loss on every trade


Aucun avis
2025.10.09 18:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 18:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.05 13:44
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.26 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 20:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 20:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 15:48
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 15:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 15:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 14:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 13:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 12:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.17 21:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 20:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 18:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 16:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 15:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
