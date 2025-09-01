SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / PAI HighRisk x2
Chun Yin Kwong
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 6%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
34
Bénéfice trades:
22 (64.70%)
Perte trades:
12 (35.29%)
Meilleure transaction:
232.42 USD
Pire transaction:
-69.46 USD
Bénéfice brut:
476.30 USD (2 712 pips)
Perte brute:
-405.78 USD (6 397 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (36.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
264.77 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
68.08%
Charge de dépôt maximale:
55.16%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.27
Longs trades:
11 (32.35%)
Courts trades:
23 (67.65%)
Facteur de profit:
1.17
Rendement attendu:
2.07 USD
Bénéfice moyen:
21.65 USD
Perte moyenne:
-33.82 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-257.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-257.20 USD (5)
Croissance mensuelle:
5.88%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
194.25 USD
Maximal:
257.20 USD (20.37%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.37% (257.20 USD)
Par fonds propres:
48.56% (613.28 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD+ 10
NZDUSD+ 9
AUDCAD+ 8
USDCAD+ 4
AUDNZD+ 3
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD+ 18
NZDUSD+ 21
AUDCAD+ 8
USDCAD+ 15
AUDNZD+ 9
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD+ -1.5K
NZDUSD+ 81
AUDCAD+ -3K
USDCAD+ 438
AUDNZD+ 328
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +232.42 USD
Pire transaction: -69 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +36.27 USD
Perte consécutive maximale: -257.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

PAI High Risk x2
Aucun avis
2025.09.26 06:40
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 00:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 22:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 19:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 12:45
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 09:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 06:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 01:09
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 20:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 12:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 11:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 03:19
Share of trading days is too low
2025.09.02 03:19
Share of days for 80% of trades is too low
