SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Contrarian Master EA
Jarmin Jamike Ugorji

Contrarian Master EA

Jarmin Jamike Ugorji
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 28%
FusionMarkets-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
287
Bénéfice trades:
151 (52.61%)
Perte trades:
136 (47.39%)
Meilleure transaction:
5.42 USD
Pire transaction:
-2.29 USD
Bénéfice brut:
198.66 USD (20 010 pips)
Perte brute:
-170.25 USD (15 891 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (21.89 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
21.89 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
0.08%
Charge de dépôt maximale:
9.38%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
19 secondes
Facteur de récupération:
1.00
Longs trades:
159 (55.40%)
Courts trades:
128 (44.60%)
Facteur de profit:
1.17
Rendement attendu:
0.10 USD
Bénéfice moyen:
1.32 USD
Perte moyenne:
-1.25 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-7.22 USD)
Perte consécutive maximale:
-7.22 USD (6)
Croissance mensuelle:
-9.56%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.47 USD
Maximal:
28.36 USD (18.47%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.44% (28.32 USD)
Par fonds propres:
0.19% (0.24 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 287
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 28
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 4.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5.42 USD
Pire transaction: -2 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +21.89 USD
Perte consécutive maximale: -7.22 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.38 × 8
FusionMarkets-Live
2.29 × 4399
GOMarketsMU-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
ForexTimeFXTM-Live01
4.15 × 155
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
RoboForex-ECN
5.26 × 46
VantageInternational-Live 4
5.50 × 2
Exness-MT5Real12
5.67 × 18
VantageInternational-Live 10
6.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
6.00 × 1
JunoMarkets-Server
6.00 × 10
ICMarketsSC-MT5-4
6.47 × 875
ICMarketsSC-MT5-2
6.94 × 192
Exness-MT5Real26
6.99 × 142
Exness-MT5Real3
7.17 × 6
CapitalPointTrading-MT5-4
7.21 × 34
Exness-MT5Real31
7.40 × 144
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
Exness-MT5Real5
8.00 × 222
EightcapGlobal-Live
8.15 × 53
31 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 09:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 15:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 14:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 19:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 12:53
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.31% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 01:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 02:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 02:30
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.46% of days out of 112 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.31 15:59
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.31 15:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Contrarian Master EA
999 USD par mois
28%
0
0
USD
129
USD
20
100%
287
52%
0%
1.16
0.10
USD
18%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.