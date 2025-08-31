SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Gold Medium Risk
Ming Bo

Gold Medium Risk

Ming Bo
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 4%
EBCFinancialGroupKY-Live02
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
472
Bénéfice trades:
293 (62.07%)
Perte trades:
179 (37.92%)
Meilleure transaction:
43.00 USD
Pire transaction:
-58.22 USD
Bénéfice brut:
1 520.27 USD (148 031 pips)
Perte brute:
-1 445.57 USD (136 003 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (253.88 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
253.88 USD (24)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
26.89%
Charge de dépôt maximale:
9.40%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
33
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
0.16
Longs trades:
271 (57.42%)
Courts trades:
201 (42.58%)
Facteur de profit:
1.05
Rendement attendu:
0.16 USD
Bénéfice moyen:
5.19 USD
Perte moyenne:
-8.08 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-128.76 USD)
Perte consécutive maximale:
-196.51 USD (8)
Croissance mensuelle:
16.56%
Prévision annuelle:
200.93%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
466.99 USD
Maximal:
466.99 USD (15.57%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.23% (466.99 USD)
Par fonds propres:
3.27% (67.32 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 472
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 75
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +43.00 USD
Pire transaction: -58 USD
Gains consécutifs maximales: 24
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +253.88 USD
Perte consécutive maximale: -128.76 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EBCFinancialGroupKY-Live02" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real
10.33 × 6
ICMarketsSC-Live26
13.00 × 1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.22 09:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 01:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.16% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Gold Medium Risk
30 USD par mois
4%
0
0
USD
4K
USD
14
94%
472
62%
27%
1.05
0.16
USD
22%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.