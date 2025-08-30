SignauxSections
Charles Silva Prates

CSP F1 Miller

Charles Silva Prates
0 avis
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -1%
Exness-MT5Real11
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
72
Bénéfice trades:
33 (45.83%)
Perte trades:
39 (54.17%)
Meilleure transaction:
67.67 USD
Pire transaction:
-58.14 USD
Bénéfice brut:
318.17 USD (34 200 pips)
Perte brute:
-337.96 USD (57 144 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (0.63 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
67.67 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
2.85%
Charge de dépôt maximale:
97.45%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
36
Temps de détention moyen:
13 minutes
Facteur de récupération:
-0.31
Longs trades:
32 (44.44%)
Courts trades:
40 (55.56%)
Facteur de profit:
0.94
Rendement attendu:
-0.27 USD
Bénéfice moyen:
9.64 USD
Perte moyenne:
-8.67 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-29.69 USD)
Perte consécutive maximale:
-62.67 USD (2)
Croissance mensuelle:
-0.56%
Algo trading:
55%
Prélèvement par solde:
Absolu:
56.17 USD
Maximal:
64.74 USD (9.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.57% (64.60 USD)
Par fonds propres:
6.22% (122.37 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
ETHUSD 32
XAUUSD 28
BTCUSD 10
EURUSD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
ETHUSD -64
XAUUSD 23
BTCUSD 21
EURUSD 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
ETHUSD -12K
XAUUSD 6K
BTCUSD -17K
EURUSD -48
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +67.67 USD
Pire transaction: -58 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +0.63 USD
Perte consécutive maximale: -29.69 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real6
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.86 × 77
ZeroMarkets-Live-1
1.50 × 2
DerivBVI-Server
3.00 × 6
DerivVU-Server
3.00 × 6
HFMarketsGlobal-Live4
4.00 × 3
DerivSVG-Server
4.48 × 23
DerivSVG-Server-02
6.00 × 10
Exness-MT5Real11
8.08 × 72
Exness-MT5Real22
24.00 × 1
Aucun avis
2025.09.26 06:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 04:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 01:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 19:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 09:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 02:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 06:09
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.17 15:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.17 14:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.17 14:56
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 17 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 15:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 18:57
Share of trading days is too low
2025.09.01 18:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.01 18:57
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.01 17:57
Share of trading days is too low
2025.09.01 17:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.01 17:57
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.30 22:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.30 22:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.30 22:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

