Tjhia Jit Phen

JP7

Tjhia Jit Phen
0 avis
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 -13%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
267
Bénéfice trades:
127 (47.56%)
Perte trades:
140 (52.43%)
Meilleure transaction:
7 328.36 USD
Pire transaction:
-1 354.86 USD
Bénéfice brut:
85 388.56 USD (384 686 pips)
Perte brute:
-50 625.53 USD (264 823 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (13 275.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
13 275.20 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
94.98%
Charge de dépôt maximale:
31.74%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
39
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
3.53
Longs trades:
186 (69.66%)
Courts trades:
81 (30.34%)
Facteur de profit:
1.69
Rendement attendu:
130.20 USD
Bénéfice moyen:
672.35 USD
Perte moyenne:
-361.61 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-6 714.53 USD)
Perte consécutive maximale:
-6 783.91 USD (11)
Croissance mensuelle:
200.11%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 920.92 USD
Maximal:
9 839.02 USD (26.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
53.13% (6 891.08 USD)
Par fonds propres:
36.51% (12 684.04 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 267
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 35K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 120K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7 328.36 USD
Pire transaction: -1 355 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +13 275.20 USD
Perte consécutive maximale: -6 714.53 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real29
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
192 plus...
Aucun avis
2025.10.02 12:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.28 11:24
2025.09.28 10:25
2025.09.26 13:55
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 09:44
2025.09.23 08:44
2025.09.17 20:11
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 19:11
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 11:53
2025.09.12 10:41
2025.09.11 13:55
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 12:55
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 10:40
2025.09.11 09:40
2025.09.11 05:10
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 04:10
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 03:10
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 16:35
2025.09.08 15:35
2025.09.08 14:22
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.