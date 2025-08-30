SignauxSections
Dominic Tanay

MultiScalping318

Dominic Tanay
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 17%
LiteFinanceVC-Live-09
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
463
Bénéfice trades:
382 (82.50%)
Perte trades:
81 (17.49%)
Meilleure transaction:
480.56 USD
Pire transaction:
-493.34 USD
Bénéfice brut:
7 106.63 USD (32 155 pips)
Perte brute:
-4 625.05 USD (21 698 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (655.37 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
872.08 USD (27)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
11.37%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
99
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
1.17
Longs trades:
216 (46.65%)
Courts trades:
247 (53.35%)
Facteur de profit:
1.54
Rendement attendu:
5.36 USD
Bénéfice moyen:
18.60 USD
Perte moyenne:
-57.10 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-761.39 USD)
Perte consécutive maximale:
-761.39 USD (5)
Croissance mensuelle:
95.31%
Algo trading:
21%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
2 118.99 USD (78.22%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.32% (2 115.61 USD)
Par fonds propres:
30.09% (2 098.99 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDJPY 98
AUDCHF 58
GBPAUD 54
EURCHF 45
USDCHF 44
EURNZD 36
EURGBP 36
EURUSD 28
EURCAD 23
GBPNZD 20
GBPCHF 6
NZDUSD 4
EURAUD 3
AUDUSD 3
NZDCHF 2
CADCHF 2
AUDCAD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDJPY 2.1K
AUDCHF 270
GBPAUD 473
EURCHF 44
USDCHF -239
EURNZD -513
EURGBP 60
EURUSD 53
EURCAD 104
GBPNZD 153
GBPCHF -4
NZDUSD 0
EURAUD 3
AUDUSD 1
NZDCHF 0
CADCHF 3
AUDCAD 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDJPY 5.5K
AUDCHF 564
GBPAUD 2.9K
EURCHF 482
USDCHF -1.1K
EURNZD -406
EURGBP -50
EURUSD 75
EURCAD -212
GBPNZD 2.2K
GBPCHF 125
NZDUSD 24
EURAUD 427
AUDUSD 85
NZDCHF 6
CADCHF 13
AUDCAD 33
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +480.56 USD
Pire transaction: -493 USD
Gains consécutifs maximales: 27
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +655.37 USD
Perte consécutive maximale: -761.39 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinanceVC-Live-09" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Xlence-Real13
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-08
1.00 × 1
FXCESS-Live01
6.00 × 14
Aucun avis
2025.09.04 02:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 00:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.02 15:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 14:43
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.01 09:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 07:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.01 06:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 04:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.01 03:30
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.31 22:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.31 22:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.30 13:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.