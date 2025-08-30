SignauxSections
Vinh Tien Phat Nguyen

Auto ProF AI 12

Vinh Tien Phat Nguyen
0 avis
Fiabilité
29 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2025 139%
PUPrime-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 953
Bénéfice trades:
1 881 (63.69%)
Perte trades:
1 072 (36.30%)
Meilleure transaction:
20 500.00 USD
Pire transaction:
-23 498.25 USD
Bénéfice brut:
2 197 921.36 USD (246 270 pips)
Perte brute:
-1 671 395.77 USD (269 611 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (57 044.24 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
57 044.24 USD (28)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
0.84%
Charge de dépôt maximale:
15.24%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
40
Temps de détention moyen:
9 minutes
Facteur de récupération:
2.63
Longs trades:
1 437 (48.66%)
Courts trades:
1 516 (51.34%)
Facteur de profit:
1.32
Rendement attendu:
178.30 USD
Bénéfice moyen:
1 168.49 USD
Perte moyenne:
-1 559.14 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-141 818.04 USD)
Perte consécutive maximale:
-141 818.04 USD (15)
Croissance mensuelle:
12.98%
Prévision annuelle:
157.49%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
200 237.85 USD (28.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.55% (200 237.85 USD)
Par fonds propres:
2.25% (11 882.97 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.s 2953
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.s 527K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.s -23K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +20 500.00 USD
Pire transaction: -23 498 USD
Gains consécutifs maximales: 28
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +57 044.24 USD
Perte consécutive maximale: -141 818.04 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PUPrime-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.18 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 02:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 03:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 02:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Auto ProF AI 12
300 USD par mois
139%
0
0
USD
577K
USD
29
98%
2 953
63%
1%
1.31
178.30
USD
36%
1:500
