- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
2 953
Bénéfice trades:
1 881 (63.69%)
Perte trades:
1 072 (36.30%)
Meilleure transaction:
20 500.00 USD
Pire transaction:
-23 498.25 USD
Bénéfice brut:
2 197 921.36 USD (246 270 pips)
Perte brute:
-1 671 395.77 USD (269 611 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (57 044.24 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
57 044.24 USD (28)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
0.84%
Charge de dépôt maximale:
15.24%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
40
Temps de détention moyen:
9 minutes
Facteur de récupération:
2.63
Longs trades:
1 437 (48.66%)
Courts trades:
1 516 (51.34%)
Facteur de profit:
1.32
Rendement attendu:
178.30 USD
Bénéfice moyen:
1 168.49 USD
Perte moyenne:
-1 559.14 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-141 818.04 USD)
Perte consécutive maximale:
-141 818.04 USD (15)
Croissance mensuelle:
12.98%
Prévision annuelle:
157.49%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
200 237.85 USD (28.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.55% (200 237.85 USD)
Par fonds propres:
2.25% (11 882.97 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|2953
|
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.s
|527K
|
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.s
|-23K
|
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +20 500.00 USD
Pire transaction: -23 498 USD
Gains consécutifs maximales: 28
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +57 044.24 USD
Perte consécutive maximale: -141 818.04 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PUPrime-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
300 USD par mois
139%
0
0
USD
USD
577K
USD
USD
29
98%
2 953
63%
1%
1.31
178.30
USD
USD
36%
1:500