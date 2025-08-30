- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
104
Bénéfice trades:
77 (74.03%)
Perte trades:
27 (25.96%)
Meilleure transaction:
28.99 USD
Pire transaction:
-11.67 USD
Bénéfice brut:
199.25 USD (3 915 pips)
Perte brute:
-98.51 USD (1 306 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (25.49 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
50.70 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
2.99%
Charge de dépôt maximale:
79.23%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
27
Temps de détention moyen:
25 minutes
Facteur de récupération:
2.98
Longs trades:
57 (54.81%)
Courts trades:
47 (45.19%)
Facteur de profit:
2.02
Rendement attendu:
0.97 USD
Bénéfice moyen:
2.59 USD
Perte moyenne:
-3.65 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-14.94 USD)
Perte consécutive maximale:
-33.84 USD (4)
Croissance mensuelle:
12.59%
Algo trading:
50%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5.97 USD
Maximal:
33.84 USD (3.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.89% (33.84 USD)
Par fonds propres:
17.93% (155.80 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|43
|GBPUSD
|29
|USDCHF
|24
|XAUUSD
|8
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|50
|GBPUSD
|35
|USDCHF
|8
|XAUUSD
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|1.2K
|GBPUSD
|687
|USDCHF
|-154
|XAUUSD
|889
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +28.99 USD
Pire transaction: -12 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +25.49 USD
Perte consécutive maximale: -14.94 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Prime" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.13 × 8
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
Tickmill-Live04
|0.48 × 554
|
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.51 × 239
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.57 × 30
|
TitanFX-01
|0.72 × 96
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.81 × 16
|
AMarkets-Real
|0.88 × 50
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
ICMarketsSC-Live25
|1.17 × 12
|
Alpari-Pro.ECN
|1.25 × 63
|
ICMarketsSC-Live09
|1.33 × 24
Manual trading.
We recommend an MT4 Prime account or ECN leverage of 1:300. If your account is less than mine, be sure to check the "Trim copy volume value" box.
Our goal is a monthly profit of 20-100%. The maximum daily drawdown is 10%.
Aucun avis
