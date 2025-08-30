SignauxSections
Ryo Wong

Blackbox Ryo Wong Exam Live Signal 2

Ryo Wong
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 9%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
789
Bénéfice trades:
585 (74.14%)
Perte trades:
204 (25.86%)
Meilleure transaction:
27.69 USD
Pire transaction:
-110.15 USD
Bénéfice brut:
1 080.54 USD (328 955 pips)
Perte brute:
-998.47 USD (1 208 834 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (28.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
52.10 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
18.89%
Dernier trade:
60 il y a des minutes
Trades par semaine:
106
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
0.20
Longs trades:
562 (71.23%)
Courts trades:
227 (28.77%)
Facteur de profit:
1.08
Rendement attendu:
0.10 USD
Bénéfice moyen:
1.85 USD
Perte moyenne:
-4.89 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-211.80 USD)
Perte consécutive maximale:
-211.80 USD (12)
Croissance mensuelle:
-15.65%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
80.17 USD
Maximal:
415.33 USD (31.11%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.65% (415.33 USD)
Par fonds propres:
44.03% (386.55 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 178
XAUUSD 171
GBPUSD 127
USDJPY 111
AUDNZD 108
AUDCAD 38
BTCUSD 27
AUDCHF 27
ETHUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 25
XAUUSD 145
GBPUSD 82
USDJPY 28
AUDNZD -33
AUDCAD -150
BTCUSD -64
AUDCHF 50
ETHUSD -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 948
XAUUSD 14K
GBPUSD 4.2K
USDJPY 5.5K
AUDNZD -940
AUDCAD -9.8K
BTCUSD -884K
AUDCHF 2.5K
ETHUSD -12K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +27.69 USD
Pire transaction: -110 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +28.20 USD
Perte consécutive maximale: -211.80 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
VantageInternational-Demo
0.00 × 77
FBS-Real-12
0.00 × 19
FusionMarkets-Live
0.00 × 89
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 19
Exness-Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 241
Axi-US02-Live
0.00 × 4
VantageInternational-Live 7
0.00 × 5
Osprey-Live
0.00 × 3
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
Fyntura-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.03 × 77
Weltrade-Live
0.11 × 377
Coinexx-Demo
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.35 × 74
ICMarketsSC-Live32
0.42 × 124
ICMarketsSC-Live20
0.56 × 25
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.59 × 818
ATCBrokers-Live 1
0.59 × 239
44 plus...
Blackbox Ryo Wong Exam Live Signal 2


Aucun avis
2025.09.22 15:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 17:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 15:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 17:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 11:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 07:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 14:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 16:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.30 04:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
