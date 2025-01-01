Signaux / Richard donchian
Malheureusement, Richard donchian le signal est désactivé et indisponible
Le fournisseur a désactivé ce signal. Cependant, l'énorme base de données d'autres signaux et fournisseurs actifs reste à votre disposition. Sélectionnez le plus approprié, connectez-vous et laissez votre terminal copier les trades automatiquement.Sélectionnez un nouveau signal
Vous pouvez consulter d'autres signaux 5 MetaTrader:
- Croissance
- 5 728%
- Abonnés
- 11
- Semaines
- 224
- Trades
- 14325
- Gagner
- 71%
- Facteur de profit
- 1.58
- DD max.
- 54%
- Croissance
- 1 547%
- Abonnés
- 68
- Semaines
- 205
- Trades
- 5459
- Gagner
- 63%
- Facteur de profit
- 1.67
- DD max.
- 21%
- Croissance
- 335%
- Abonnés
- 10
- Semaines
- 36
- Trades
- 122
- Gagner
- 95%
- Facteur de profit
- 1.65
- DD max.
- 34%
- Croissance
- 115%
- Abonnés
- 11
- Semaines
- 49
- Trades
- 490
- Gagner
- 71%
- Facteur de profit
- 2.30
- DD max.
- 17%
- Croissance
- 5 011%
- Abonnés
- 3
- Semaines
- 229
- Trades
- 1380
- Gagner
- 74%
- Facteur de profit
- 1.85
- DD max.
- 26%
- Croissance
- 1 528%
- Abonnés
- 110
- Semaines
- 86
- Trades
- 1266
- Gagner
- 80%
- Facteur de profit
- 3.29
- DD max.
- 32%
- Croissance
- 3 386%
- Abonnés
- 5
- Semaines
- 40
- Trades
- 1836
- Gagner
- 51%
- Facteur de profit
- 1.79
- DD max.
- 46%
- Croissance
- 142%
- Abonnés
- 25
- Semaines
- 50
- Trades
- 171
- Gagner
- 84%
- Facteur de profit
- 1.48
- DD max.
- 22%
- Croissance
- 374%
- Abonnés
- 24
- Semaines
- 121
- Trades
- 1008
- Gagner
- 78%
- Facteur de profit
- 1.56
- DD max.
- 26%
- Croissance
- 1 203%
- Abonnés
- 53
- Semaines
- 43
- Trades
- 1457
- Gagner
- 79%
- Facteur de profit
- 6.15
- DD max.
- 28%
L'abonné accepte tous les risques d'exécution lors de l’abonnement à un signal. Les statistiques historiques ne peuvent garantir aucune rentabilité dans le futur.