Signaux / MetaTrader 4 / EURUSD Apex EA
Paulo Marques

EURUSD Apex EA

Paulo Marques
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2025 11%
FusionMarkets-Live 2
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
105
Bénéfice trades:
54 (51.42%)
Perte trades:
51 (48.57%)
Meilleure transaction:
12.44 EUR
Pire transaction:
-9.28 EUR
Bénéfice brut:
317.63 EUR (6 571 pips)
Perte brute:
-296.31 EUR (5 362 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (30.69 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
30.69 EUR (6)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
26.13%
Charge de dépôt maximale:
27.72%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
24
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.28
Longs trades:
53 (50.48%)
Courts trades:
52 (49.52%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
0.20 EUR
Bénéfice moyen:
5.88 EUR
Perte moyenne:
-5.81 EUR
Pertes consécutives maximales:
5 (-27.64 EUR)
Perte consécutive maximale:
-27.64 EUR (5)
Croissance mensuelle:
13.54%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10.06 EUR
Maximal:
75.45 EUR (25.76%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.76% (75.45 EUR)
Par fonds propres:
2.86% (7.97 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 105
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 24
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.88 × 585
Varchev-Real
1.33 × 3
EagleFX-Live
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
Short Description: Automated EURUSD trading system with proven risk management. Real account verified performance.

Detailed Description:

What This Signal Offers:

  • Fully automated trading on EURUSD
  • Fixed risk per trade (3%)
  • Maximum 1 position at a time
  • No martingale, no grid, no averaging
  • All trades use stop loss and take profit
  • Clean entry and exit logic

Performance Characteristics:

  • Target: 10-20% monthly returns
  • Maximum historical drawdown: <10%
  • Average trade duration: 2-4 hours
  • Trades during liquid market hours only
  • 15-25 trades per month average

Risk Management:

  • Every trade has predetermined stop loss
  • Daily loss limits implemented
  • No weekend positions
  • Spread filter for quality entries
  • Conservative position sizing

Requirements for Copying:

  • Minimum balance: €200 (or equivalent)
  • Leverage: 1:30 minimum
  • Low spread broker recommended
  • VPS recommended for stability

Important Notice: This is a proprietary strategy developed through extensive research. Past performance does not guarantee future results. Only invest capital you can afford to lose.

Tags/Keywords:

EURUSD, H1, M5, Scalping, Low Risk, Fixed Risk, Price Action, Spike Reversal, Breakeven, Trailing Stop, Non-Martingale, Verified Real Account, ECN

Aucun avis
2025.09.19 14:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 09:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.29 18:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.29 18:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
EURUSD Apex EA
99 USD par mois
11%
0
0
USD
221
EUR
6
100%
105
51%
26%
1.07
0.20
EUR
26%
1:100
Copier

