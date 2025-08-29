- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|105
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|24
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.88 × 585
|
Varchev-Real
|1.33 × 3
|
EagleFX-Live
|1.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
Short Description: Automated EURUSD trading system with proven risk management. Real account verified performance.
Detailed Description:
What This Signal Offers:
- Fully automated trading on EURUSD
- Fixed risk per trade (3%)
- Maximum 1 position at a time
- No martingale, no grid, no averaging
- All trades use stop loss and take profit
- Clean entry and exit logic
Performance Characteristics:
- Target: 10-20% monthly returns
- Maximum historical drawdown: <10%
- Average trade duration: 2-4 hours
- Trades during liquid market hours only
- 15-25 trades per month average
Risk Management:
- Every trade has predetermined stop loss
- Daily loss limits implemented
- No weekend positions
- Spread filter for quality entries
- Conservative position sizing
Requirements for Copying:
- Minimum balance: €200 (or equivalent)
- Leverage: 1:30 minimum
- Low spread broker recommended
- VPS recommended for stability
Important Notice: This is a proprietary strategy developed through extensive research. Past performance does not guarantee future results. Only invest capital you can afford to lose.
Tags/Keywords:
EURUSD, H1, M5, Scalping, Low Risk, Fixed Risk, Price Action, Spike Reversal, Breakeven, Trailing Stop, Non-Martingale, Verified Real Account, ECN
USD
EUR
EUR