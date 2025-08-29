Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live08 0.00 × 3 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 4 ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server 0.88 × 585 Varchev-Real 1.33 × 3 EagleFX-Live 1.50 × 2 AlpariEvrasia-Trade 1.73 × 251 CapitalPointTrading-Live29 4.42 × 38