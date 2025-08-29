SignauxSections
florian schramm

Gold German Trader

florian schramm
0 avis
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -64%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
406
Bénéfice trades:
322 (79.31%)
Perte trades:
84 (20.69%)
Meilleure transaction:
22.22 EUR
Pire transaction:
-81.98 EUR
Bénéfice brut:
661.03 EUR (47 086 pips)
Perte brute:
-822.88 EUR (46 880 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (45.93 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
45.93 EUR (20)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
50.60%
Charge de dépôt maximale:
86.54%
Dernier trade:
17 il y a des minutes
Trades par semaine:
75
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
-0.53
Longs trades:
244 (60.10%)
Courts trades:
162 (39.90%)
Facteur de profit:
0.80
Rendement attendu:
-0.40 EUR
Bénéfice moyen:
2.05 EUR
Perte moyenne:
-9.80 EUR
Pertes consécutives maximales:
4 (-40.56 EUR)
Perte consécutive maximale:
-81.98 EUR (1)
Croissance mensuelle:
-64.27%
Algo trading:
85%
Prélèvement par solde:
Absolu:
162.90 EUR
Maximal:
302.99 EUR (89.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
79.13% (302.89 EUR)
Par fonds propres:
36.80% (62.72 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 392
EURUSD 6
AUDUSD 4
BTCUSD 3
USDCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -202
EURUSD 3
AUDUSD 7
BTCUSD 0
USDCAD 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 1.8K
EURUSD 460
AUDUSD 802
BTCUSD -3.3K
USDCAD 447
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +22.22 EUR
Pire transaction: -82 EUR
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +45.93 EUR
Perte consécutive maximale: -40.56 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

PUPrime-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
XMTrading-MT5 2
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.33 × 9
ICMarketsSC-MT5
0.48 × 23
GOMarketsMU-Live
1.50 × 4
FusionMarkets-Live
2.18 × 4638
XM.COM-MT5
2.74 × 76
ICMarketsSC-MT5-2
2.79 × 681
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
Darwinex-Live
3.10 × 126
VantageInternational-Live 4
3.33 × 3
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
RoboForex-ECN
4.03 × 219
ForexTimeFXTM-Live01
4.15 × 155
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
5.09 × 66
TASS-Live
5.50 × 32
Exness-MT5Real12
5.67 × 18
Tradestone-Real
5.72 × 632
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
6.50 × 873
41 plus...
Gold trading only

use max. 0.01 LOT each 200 €/$

Aucun avis
2025.09.25 17:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 17:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 12:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 02:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 11:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 05:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.21 23:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 07:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 05:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 04:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 03:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 22:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 07:25
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.11 07:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 06:25
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.11 06:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 05:10
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.11 05:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 04:10
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
