Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

PUPrime-Live 0.00 × 2 VantageInternational-Live 10 0.00 × 1 XMTrading-MT5 2 0.00 × 1 FXNXGlobal-Trade 0.00 × 1 MonetaMarkets-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real8 0.33 × 9 ICMarketsSC-MT5 0.48 × 23 GOMarketsMU-Live 1.50 × 4 FusionMarkets-Live 2.18 × 4638 XM.COM-MT5 2.74 × 76 ICMarketsSC-MT5-2 2.79 × 681 FPMarkets-Live 3.00 × 1 AUSCommercial-Live 3.00 × 7 Darwinex-Live 3.10 × 126 VantageInternational-Live 4 3.33 × 3 FPMarketsLLC-Live 3.83 × 12 RoboForex-ECN 4.03 × 219 ForexTimeFXTM-Live01 4.15 × 155 GFXSecurities-GFXSECURITIES 5.00 × 1 GOMarketsIntl-Live 5.09 × 66 TASS-Live 5.50 × 32 Exness-MT5Real12 5.67 × 18 Tradestone-Real 5.72 × 632 XMGlobal-MT5 2 6.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-4 6.50 × 873 41 plus...