Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AMarkets-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

SolidECN-Server 0.00 × 2 ICMarketsSC-MT5 1.25 × 24 AMarkets-Real 2.89 × 3062 ForexClub-MT5 Real Server 3.84 × 98 RoboForex-Pro 7.24 × 17