Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Ava-Real 1-MT5 0.00 × 1 FBSTradestone-Real 0.00 × 1 Opogroup-Server1 0.00 × 6 InstaForex-Server 0.00 × 4 OxSecurities-Live 0.00 × 1 FXPIG-Server 0.00 × 1 GOMarketsIntl-Live 0.00 × 1 itexsys-Platform 0.00 × 1 Exness-MT5Real10 0.00 × 1 FPMarkets-Live 0.00 × 1 ICTrading-MT5-4 0.00 × 2 VantageInternational-Live 4 0.05 × 59 ICMarketsEU-MT5-4 0.29 × 87 Exness-MT5Real7 0.33 × 12 TitanFX-MT5-01 0.50 × 4 FxPro-MT5 Live02 0.62 × 84 ICMarketsSC-MT5-4 0.69 × 1393 Exness-MT5Real5 0.88 × 33 FusionMarkets-Live 0.90 × 62 Hankotrade-Live 1.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 1.30 × 1955 Forex.com-Live 536 1.35 × 152 Exness-MT5Real2 1.43 × 7 RoboForex-ECN 1.46 × 95 BDSwissGlobal-Server01 1.49 × 53 20 plus...