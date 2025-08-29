SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Galle
Richard Bergmann

Galle

Richard Bergmann
0 avis
Fiabilité
33 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 56%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
239
Bénéfice trades:
163 (68.20%)
Perte trades:
76 (31.80%)
Meilleure transaction:
33.85 EUR
Pire transaction:
-187.68 EUR
Bénéfice brut:
1 140.39 EUR (15 805 pips)
Perte brute:
-718.42 EUR (7 201 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (72.87 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
79.57 EUR (5)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
11.62%
Charge de dépôt maximale:
15.74%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
1.34
Longs trades:
98 (41.00%)
Courts trades:
141 (59.00%)
Facteur de profit:
1.59
Rendement attendu:
1.77 EUR
Bénéfice moyen:
7.00 EUR
Perte moyenne:
-9.45 EUR
Pertes consécutives maximales:
4 (-94.81 EUR)
Perte consécutive maximale:
-314.60 EUR (3)
Croissance mensuelle:
-2.60%
Prévision annuelle:
-31.55%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.29 EUR
Maximal:
315.46 EUR (23.84%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.87% (316.33 EUR)
Par fonds propres:
21.87% (137.16 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 239
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 481
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 8.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +33.85 EUR
Pire transaction: -188 EUR
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +72.87 EUR
Perte consécutive maximale: -94.81 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
FBSTradestone-Real
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 6
InstaForex-Server
0.00 × 4
OxSecurities-Live
0.00 × 1
FXPIG-Server
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.05 × 59
ICMarketsEU-MT5-4
0.29 × 87
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
TitanFX-MT5-01
0.50 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ICMarketsSC-MT5-4
0.69 × 1393
Exness-MT5Real5
0.88 × 33
FusionMarkets-Live
0.90 × 62
Hankotrade-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.30 × 1955
Forex.com-Live 536
1.35 × 152
Exness-MT5Real2
1.43 × 7
RoboForex-ECN
1.46 × 95
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
20 plus...
Fully automated trading expert for EurUsd

No Martingale, No Grid, No other danger strategies

Every Trade with SL

No Broker sensitive

Aucun avis
2025.09.24 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 20:38
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.59% of days out of 218 days of the signal's entire lifetime.
