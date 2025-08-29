SignauxSections
Ke Liang Ren

US SXSFX

Ke Liang Ren
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2025 29%
CMCMarkets-MT5-LIVE
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
512
Bénéfice trades:
411 (80.27%)
Perte trades:
101 (19.73%)
Meilleure transaction:
75.25 USD
Pire transaction:
-125.50 USD
Bénéfice brut:
3 149.53 USD (3 087 691 pips)
Perte brute:
-2 254.80 USD (4 037 127 pips)
Gains consécutifs maximales:
49 (367.25 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
367.25 USD (49)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
39.74%
Dernier trade:
9 il y a des minutes
Trades par semaine:
100
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
3.49
Longs trades:
291 (56.84%)
Courts trades:
221 (43.16%)
Facteur de profit:
1.40
Rendement attendu:
1.75 USD
Bénéfice moyen:
7.66 USD
Perte moyenne:
-22.32 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-100.52 USD)
Perte consécutive maximale:
-170.87 USD (4)
Croissance mensuelle:
29.43%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
86.36 USD
Maximal:
256.14 USD (7.98%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.98% (256.14 USD)
Par fonds propres:
24.76% (777.95 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 213
SPX500U5 55
GER40U5 43
NDAQ100U5 36
SPX500Z5 26
NDAQ100 24
GER40Z5 18
EURUSD 16
NDAQ100Z5 16
BITCOIN 15
ETHEREUM 15
US30Z5 13
US30U5 8
US30 7
GOLDZ5 3
SPX500 2
SILVER 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD -311
SPX500U5 198
GER40U5 468
NDAQ100U5 164
SPX500Z5 273
NDAQ100 -120
GER40Z5 285
EURUSD -115
NDAQ100Z5 130
BITCOIN -38
ETHEREUM -63
US30Z5 125
US30U5 -20
US30 -91
GOLDZ5 6
SPX500 8
SILVER -5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD -4.9K
SPX500U5 21K
GER40U5 15K
NDAQ100U5 70K
SPX500Z5 42K
NDAQ100 -45K
GER40Z5 9.7K
EURUSD -1K
NDAQ100Z5 65K
BITCOIN -1.1M
ETHEREUM 238
US30Z5 8.2K
US30U5 -1.6K
US30 -4.3K
GOLDZ5 469
SPX500 303
SILVER -50
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +75.25 USD
Pire transaction: -126 USD
Gains consécutifs maximales: 49
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +367.25 USD
Perte consécutive maximale: -100.52 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CMCMarkets-MT5-LIVE" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.09.01 02:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.29 07:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.29 07:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.