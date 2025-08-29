SignauxSections
Marco Castrillon

SwingTradingHighRisk

Marco Castrillon
0 avis
Fiabilité
26 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 23%
Tradeview-Live
1:1
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
59
Bénéfice trades:
45 (76.27%)
Perte trades:
14 (23.73%)
Meilleure transaction:
99.20 USD
Pire transaction:
-19.71 USD
Bénéfice brut:
1 035.41 USD (12 815 pips)
Perte brute:
-111.83 USD (5 136 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (412.47 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
566.21 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.62
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
129.55%
Dernier trade:
32 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
24 jours
Facteur de récupération:
9.97
Longs trades:
59 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
9.26
Rendement attendu:
15.65 USD
Bénéfice moyen:
23.01 USD
Perte moyenne:
-7.99 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-92.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-92.46 USD (11)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.19 USD
Maximal:
92.64 USD (2.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.70% (92.87 USD)
Par fonds propres:
24.11% (1 068.93 USD)

Distribution

Symbole Transactions
NVDA 8
TSLT 7
TSLA 4
AAPL 4
HOOD 3
PLTR 2
SOXL 2
CL 2
QTUM 2
KWEB 2
AAPX 2
BABA 1
NVDL 1
SQQQ 1
IAU 1
TLT 1
FXY 1
ROBN 1
SOUN 1
IAI 1
BITB 1
TSM 1
DEM 1
IEUR 1
AIQ 1
FXI 1
LQD 1
SCHD 1
PG 1
IYH 1
AAPU 1
NVO 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NVDA 205
TSLT 350
TSLA 35
AAPL 86
HOOD 33
PLTR 16
SOXL 24
CL -10
QTUM -2
KWEB -22
AAPX 64
BABA -9
NVDL 10
SQQQ 2
IAU 6
TLT -1
FXY 2
ROBN 9
SOUN 4
IAI 9
BITB 8
TSM 45
DEM 8
IEUR 6
AIQ 1
FXI 0
LQD -2
SCHD -13
PG -8
IYH -20
AAPU 12
NVO 73
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NVDA 3.4K
TSLT 629
TSLA 1.9K
AAPL 585
HOOD 316
PLTR 1.2K
SOXL 178
CL -947
QTUM -154
KWEB -856
AAPX 203
BABA -900
NVDL 250
SQQQ 176
IAU 150
TLT -54
FXY 73
ROBN 94
SOUN 42
IAI 933
BITB 280
TSM 901
DEM 137
IEUR 150
AIQ 21
FXI 11
LQD -73
SCHD -178
PG -398
IYH -656
AAPU 25
NVO 245
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +99.20 USD
Pire transaction: -20 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +412.47 USD
Perte consécutive maximale: -92.46 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tradeview-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Stratégie à haut risque pour les actions américaines et les ETF à effet de levier

Cette stratégie vise à surperformer le marché lors des rebonds ou des percées à des niveaux historiquement bien définis. Elle cible exclusivement les actions à petite, moyenne et grande capitalisation.


Aucun avis
2025.09.24 17:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 06:54
No swaps are charged on the signal account
2025.08.29 06:54
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
SwingTradingHighRisk
30 USD par mois
23%
0
0
USD
4.4K
USD
26
0%
59
76%
100%
9.25
15.65
USD
24%
1:1
