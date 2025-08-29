- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-44
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Earnex-Trade
|6.20 × 15
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.08 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.60 × 55
|
FBS-Real
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real38
|13.45 × 76
⚙️ Caractéristiques techniques :
-
Entrées et sorties précises basées sur les mouvements à court terme
-
Durée moyenne d’une position : 10 minutes à 6 heures par trade
-
Maximum 3 trades par jour
-
Pas de martingale ni de grille – chaque position est indépendante
-
Stratégie automatisée avec un strict contrôle du risque et de la taille
📊 Aperçu de la stratégie :
-
Trading concentré sur XAUUSD (or) avec une grande efficacité
-
Plus de 90 % de trades gagnants depuis la création
-
Croissance mensuelle actuelle d’environ 10 %, objectif porté à 10–30 % avec un taux de réussite stable
-
Logique claire de SL/TP pour chaque setup
💰 Conditions recommandées :
-
Capital : à partir de 500 USD pour des résultats optimaux
-
Effet de levier : 1:500 recommandé
⚠️ Avertissement sur les risques :
Les marchés financiers comportent des risques : forte volatilité, slippage, pannes techniques, événements imprévus.
La copie de ce signal est entièrement sous votre responsabilité.
USD
USD
USD