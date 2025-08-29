SignauxSections
Luca Fabian Foitzik

XAUUSD Capital Growth

Luca Fabian Foitzik
0 avis
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -51%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
33
Bénéfice trades:
28 (84.84%)
Perte trades:
5 (15.15%)
Meilleure transaction:
10.62 USD
Pire transaction:
-43.38 USD
Bénéfice brut:
87.94 USD (5 958 pips)
Perte brute:
-131.52 USD (7 856 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (32.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
32.00 USD (16)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Activité de trading:
5.07%
Charge de dépôt maximale:
188.76%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
-0.60
Longs trades:
23 (69.70%)
Courts trades:
10 (30.30%)
Facteur de profit:
0.67
Rendement attendu:
-1.32 USD
Bénéfice moyen:
3.14 USD
Perte moyenne:
-26.30 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-43.38 USD)
Perte consécutive maximale:
-43.38 USD (1)
Croissance mensuelle:
-53.20%
Algo trading:
90%
Prélèvement par solde:
Absolu:
46.11 USD
Maximal:
72.06 USD (118.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
72.89% (72.02 USD)
Par fonds propres:
33.98% (20.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -44
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +10.62 USD
Pire transaction: -43 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +32.00 USD
Perte consécutive maximale: -43.38 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Earnex-Trade
6.20 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
7.08 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
7.60 × 55
FBS-Real
8.00 × 1
Exness-MT5Real38
13.45 × 76
⚙️ Caractéristiques techniques :

  • Entrées et sorties précises basées sur les mouvements à court terme

  • Durée moyenne d’une position : 10 minutes à 6 heures par trade

  • Maximum 3 trades par jour

  • Pas de martingale ni de grille – chaque position est indépendante

  • Stratégie automatisée avec un strict contrôle du risque et de la taille

📊 Aperçu de la stratégie :

  • Trading concentré sur XAUUSD (or) avec une grande efficacité

  • Plus de 90 % de trades gagnants depuis la création

  • Croissance mensuelle actuelle d’environ 10 %, objectif porté à 10–30 % avec un taux de réussite stable

  • Logique claire de SL/TP pour chaque setup

💰 Conditions recommandées :

  • Capital : à partir de 500 USD pour des résultats optimaux

  • Effet de levier : 1:500 recommandé

⚠️ Avertissement sur les risques :
Les marchés financiers comportent des risques : forte volatilité, slippage, pannes techniques, événements imprévus.
La copie de ce signal est entièrement sous votre responsabilité.


Aucun avis
2025.09.23 09:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.03 13:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 12:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 02:06
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.03 02:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 02:06
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.03 01:06
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 10 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 01:06
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.01 12:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.01 12:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 06:54
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.08.29 06:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.29 06:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
XAUUSD Capital Growth
30 USD par mois
-51%
0
0
USD
76
USD
5
90%
33
84%
5%
0.66
-1.32
USD
73%
1:500
Copier

