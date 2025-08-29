- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|CRCL
|17
|NVO
|4
|INTC
|3
|GEMI
|3
|ETHE
|2
|SQQQ
|1
|SOXL
|1
|INTW
|1
|SMCI
|1
|INHD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|CRCL
|20
|NVO
|10
|INTC
|0
|GEMI
|9
|ETHE
|0
|SQQQ
|0
|SOXL
|0
|INTW
|0
|SMCI
|1
|INHD
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|CRCL
|1.7K
|NVO
|161
|INTC
|4
|GEMI
|329
|ETHE
|-14
|SQQQ
|13
|SOXL
|4
|INTW
|4
|SMCI
|10
|INHD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tradeview-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Stratégie de portefeuille à haut risque pour les actions cotées sur le marché américain.
Vous devez avoir un compte qui vous permette de négocier ce type d'actifs financiers. Cette stratégie utilise un effet de levier de 1:5 pour donner du dynamisme à chaque transaction sur la plupart des "round-trips", tout en limitant rapidement les pertes.
Actifs éligibles :
-
Actions à petite, moyenne et grande capitalisation
-
ETF à effet de levier Bull et Bear
-
ETF de crypto-monnaies
-
ETF thématiques
USD
USD
USD