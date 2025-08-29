Stratégie de portefeuille à haut risque pour les actions cotées sur le marché américain.

Vous devez avoir un compte qui vous permette de négocier ce type d'actifs financiers. Cette stratégie utilise un effet de levier de 1:5 pour donner du dynamisme à chaque transaction sur la plupart des "round-trips", tout en limitant rapidement les pertes.

Actifs éligibles :

Actions à petite, moyenne et grande capitalisation

ETF à effet de levier Bull et Bear

ETF de crypto-monnaies

ETF thématiques



