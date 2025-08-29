- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|CRCL
|13
|IYH
|3
|QQQM
|3
|TSLT
|3
|AGG
|3
|TSM
|2
|NVDA
|2
|AAPL
|2
|ARKK
|2
|FTEC
|2
|RING
|2
|SPY
|2
|IAU
|2
|NVO
|2
|LQD
|2
|SHY
|2
|TTD
|2
|IEUR
|1
|AAPX
|1
|TSLA
|1
|VIG
|1
|XLI
|1
|FXI
|1
|SPYI
|1
|EWJ
|1
|EWW
|1
|HDV
|1
|EMB
|1
|EWZ
|1
|ETHE
|1
|XLF
|1
|SCHD
|1
|QQQ
|1
|AMZN
|1
|BITB
|1
|DEM
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|CRCL
|257
|IYH
|10
|QQQM
|85
|TSLT
|75
|AGG
|-2
|TSM
|27
|NVDA
|70
|AAPL
|33
|ARKK
|60
|FTEC
|43
|RING
|49
|SPY
|10
|IAU
|22
|NVO
|10
|LQD
|1
|SHY
|0
|TTD
|-49
|IEUR
|6
|AAPX
|39
|TSLA
|28
|VIG
|31
|XLI
|23
|FXI
|21
|SPYI
|12
|EWJ
|9
|EWW
|7
|HDV
|10
|EMB
|4
|EWZ
|5
|ETHE
|1
|XLF
|1
|SCHD
|10
|QQQ
|-2
|AMZN
|5
|BITB
|-6
|DEM
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|CRCL
|2.7K
|IYH
|188
|QQQM
|3.1K
|TSLT
|190
|AGG
|-66
|TSM
|2.1K
|NVDA
|3.2K
|AAPL
|2.4K
|ARKK
|2.5K
|FTEC
|3.7K
|RING
|1.2K
|SPY
|879
|IAU
|723
|NVO
|196
|LQD
|59
|SHY
|16
|TTD
|-1.9K
|IEUR
|297
|AAPX
|90
|TSLA
|2.8K
|VIG
|771
|XLI
|769
|FXI
|305
|SPYI
|149
|EWJ
|122
|EWW
|328
|HDV
|490
|EMB
|211
|EWZ
|77
|ETHE
|16
|XLF
|74
|SCHD
|111
|QQQ
|-25
|AMZN
|240
|BITB
|-290
|DEM
|24
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tradeview-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Stratégie pour un portefeuille à risque modéré composé d'actions cotées sur le marché américain.
Vous devez avoir un compte qui vous permet de négocier ce type d'actifs financiers. Cette structure est conçue selon des critères basés sur la théorie moderne du portefeuille de Harry Markowitz, l'allocation d'actifs et le rééquilibrage en fonction du contexte fondamental. La diversification est un élément clé de ce signal, utilisant également l'IA pour des résultats cohérents.
USD
USD
USD