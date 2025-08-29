SignauxSections
Marco Castrillon

USstocksModerateLTportfolio

Marco Castrillon
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 12%
Tradeview-Live
1:1
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
68
Bénéfice trades:
57 (83.82%)
Perte trades:
11 (16.18%)
Meilleure transaction:
172.14 USD
Pire transaction:
-29.16 USD
Bénéfice brut:
975.60 USD (30 506 pips)
Perte brute:
-70.39 USD (2 813 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (846.47 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
846.47 USD (36)
Ratio de Sharpe:
0.57
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
86.01%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
24 jours
Facteur de récupération:
14.85
Longs trades:
67 (98.53%)
Courts trades:
1 (1.47%)
Facteur de profit:
13.86
Rendement attendu:
13.31 USD
Bénéfice moyen:
17.12 USD
Perte moyenne:
-6.40 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-7.75 USD)
Perte consécutive maximale:
-54.42 USD (3)
Croissance mensuelle:
0.72%
Prévision annuelle:
8.68%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
60.96 USD (1.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.61% (54.42 USD)
Par fonds propres:
0.85% (75.57 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
CRCL 13
IYH 3
QQQM 3
TSLT 3
AGG 3
TSM 2
NVDA 2
AAPL 2
ARKK 2
FTEC 2
RING 2
SPY 2
IAU 2
NVO 2
LQD 2
SHY 2
TTD 2
IEUR 1
AAPX 1
TSLA 1
VIG 1
XLI 1
FXI 1
SPYI 1
EWJ 1
EWW 1
HDV 1
EMB 1
EWZ 1
ETHE 1
XLF 1
SCHD 1
QQQ 1
AMZN 1
BITB 1
DEM 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
CRCL 257
IYH 10
QQQM 85
TSLT 75
AGG -2
TSM 27
NVDA 70
AAPL 33
ARKK 60
FTEC 43
RING 49
SPY 10
IAU 22
NVO 10
LQD 1
SHY 0
TTD -49
IEUR 6
AAPX 39
TSLA 28
VIG 31
XLI 23
FXI 21
SPYI 12
EWJ 9
EWW 7
HDV 10
EMB 4
EWZ 5
ETHE 1
XLF 1
SCHD 10
QQQ -2
AMZN 5
BITB -6
DEM 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
CRCL 2.7K
IYH 188
QQQM 3.1K
TSLT 190
AGG -66
TSM 2.1K
NVDA 3.2K
AAPL 2.4K
ARKK 2.5K
FTEC 3.7K
RING 1.2K
SPY 879
IAU 723
NVO 196
LQD 59
SHY 16
TTD -1.9K
IEUR 297
AAPX 90
TSLA 2.8K
VIG 771
XLI 769
FXI 305
SPYI 149
EWJ 122
EWW 328
HDV 490
EMB 211
EWZ 77
ETHE 16
XLF 74
SCHD 111
QQQ -25
AMZN 240
BITB -290
DEM 24
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +172.14 USD
Pire transaction: -29 USD
Gains consécutifs maximales: 36
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +846.47 USD
Perte consécutive maximale: -7.75 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tradeview-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Stratégie pour un portefeuille à risque modéré composé d'actions cotées sur le marché américain.

Vous devez avoir un compte qui vous permet de négocier ce type d'actifs financiers. Cette structure est conçue selon des critères basés sur la théorie moderne du portefeuille de Harry Markowitz, l'allocation d'actifs et le rééquilibrage en fonction du contexte fondamental. La diversification est un élément clé de ce signal, utilisant également l'IA pour des résultats cohérents.


Aucun avis
2025.09.25 16:48
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 15.67% of days out of the 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 15:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 21:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 17:26
Share of trading days is too low
2025.09.10 14:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 03:47
No swaps are charged on the signal account
2025.08.29 03:47
Trading operations on the account were performed for only 15 days. This comprises 13.27% of days out of the 113 days of the signal's entire lifetime.
