SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Facilise
Livio Alves

Facilise

Livio Alves
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 11%
VantageInternational-Live 5
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 085
Bénéfice trades:
846 (77.97%)
Perte trades:
239 (22.03%)
Meilleure transaction:
32.79 USD
Pire transaction:
-38.44 USD
Bénéfice brut:
2 170.15 USD (1 068 425 pips)
Perte brute:
-815.79 USD (1 125 699 pips)
Gains consécutifs maximales:
61 (47.54 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
193.54 USD (41)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
40.81%
Charge de dépôt maximale:
100.45%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
175
Temps de détention moyen:
45 minutes
Facteur de récupération:
9.00
Longs trades:
753 (69.40%)
Courts trades:
332 (30.60%)
Facteur de profit:
2.66
Rendement attendu:
1.25 USD
Bénéfice moyen:
2.57 USD
Perte moyenne:
-3.41 USD
Pertes consécutives maximales:
29 (-148.24 USD)
Perte consécutive maximale:
-148.24 USD (29)
Croissance mensuelle:
909.81%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
16.25 USD
Maximal:
150.49 USD (17.86%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.86% (149.08 USD)
Par fonds propres:
44.84% (202.08 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 557
NAS100 161
DJ30 123
HK50 69
GER40 39
EURUSD+ 30
BTCUSD 25
GBPUSD+ 23
USDJPY+ 21
ETHUSD 19
UK100 10
AUDCAD+ 8
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 476
NAS100 367
DJ30 422
HK50 36
GER40 101
EURUSD+ 19
BTCUSD -69
GBPUSD+ -38
USDJPY+ 42
ETHUSD -12
UK100 -12
AUDCAD+ 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 34K
NAS100 196K
DJ30 312K
HK50 819
GER40 63K
EURUSD+ 695
BTCUSD -637K
GBPUSD+ -950
USDJPY+ 867
ETHUSD -20K
UK100 -8.5K
AUDCAD+ 1.6K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +32.79 USD
Pire transaction: -38 USD
Gains consécutifs maximales: 41
Pertes consécutives maximales: 29
Bénéfice consécutif maximal: +47.54 USD
Perte consécutive maximale: -148.24 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Goal: Replace a Full-Time Salary in a year.

🎯 Signal Objective

This trading signal is designed with a clear and realistic ambition:

➡️ To replace a traditional employee salary in a year, using a automated trading system that has been stress-tested in live conditions.

⚙️ Trading Philosophy

📊 Focus on steady capital growth over time

📉 Moderate and controlled drawdown ("Medium risk" mode)

✅ Market-adaptive and updated strategy

💼 Who is this signal for?

✔️ Anyone seeking a passive income stream

✔️ Investors aiming for financial independence next year

✔️ Traders who value consistency over high-risk speculation


Things to keep in mind:


- Consult the following link to know of how signal copy function: https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/signals/signal_subscriber

- Minimum deposit: 200 USD or equivalent.

- Account with minimum 1:500 leverage.

- Reliable server connection (24/7) and broker. I recommend the same broker that I'm using to archive good performance: Vantage Markets

- Please re-read the tutorial in the link above carefully before subscribing to the signal. Almost all the questions I receive are explained there. I will not answer things that are explicitly explained in the mql5 tutorial.

Note:

Once you have subscribed to the signal, you can check signal floating profit/loss and its open positions almost in real time here. Orders are not opened all the time, only when market conditions are suitable to make a good profit. This avoids being exposed to the vicissitudes of the market. Analyze the trading history to get an idea of the number of positions that can be opened in a month. Often, less is more on long term.

Symbols that are trading on this account: XAUUSD, BTCUSD, ETHUSD, USDJPY, EURUSD, UK100, GER40, HK50 and NAS100.

Disclaimer:

Past performance is no guarantee of future performance.

Subscribe to my signal under your responsibility.

Aucun avis
2025.10.01 09:13
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.26 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 02:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 07:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 19:25
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 16:03
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.05 16:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 03:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 10:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 09:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 08:26
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 5 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 12:04
Share of trading days is too low
2025.08.29 12:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.29 03:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 03:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 03:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.29 03:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.29 03:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Facilise
30 USD par mois
11%
0
0
USD
1.3K
USD
5
100%
1 085
77%
41%
2.66
1.25
USD
45%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.