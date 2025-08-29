- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|557
|NAS100
|161
|DJ30
|123
|HK50
|69
|GER40
|39
|EURUSD+
|30
|BTCUSD
|25
|GBPUSD+
|23
|USDJPY+
|21
|ETHUSD
|19
|UK100
|10
|AUDCAD+
|8
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD+
|476
|NAS100
|367
|DJ30
|422
|HK50
|36
|GER40
|101
|EURUSD+
|19
|BTCUSD
|-69
|GBPUSD+
|-38
|USDJPY+
|42
|ETHUSD
|-12
|UK100
|-12
|AUDCAD+
|22
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD+
|34K
|NAS100
|196K
|DJ30
|312K
|HK50
|819
|GER40
|63K
|EURUSD+
|695
|BTCUSD
|-637K
|GBPUSD+
|-950
|USDJPY+
|867
|ETHUSD
|-20K
|UK100
|-8.5K
|AUDCAD+
|1.6K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
🎯 Signal Objective
This trading signal is designed with a clear and realistic ambition:
➡️ To replace a traditional employee salary in a year, using a automated trading system that has been stress-tested in live conditions.
⚙️ Trading Philosophy
📊 Focus on steady capital growth over time
📉 Moderate and controlled drawdown ("Medium risk" mode)
✅ Market-adaptive and updated strategy
💼 Who is this signal for?
✔️ Anyone seeking a passive income stream
✔️ Investors aiming for financial independence next year
✔️ Traders who value consistency over high-risk speculation
Things to keep in mind:
USD
USD
USD