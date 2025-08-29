Goal: Replace a Full-Time Salary in a year.

🎯 Signal Objective This trading signal is designed with a clear and realistic ambition: ➡️ To replace a traditional employee salary in a year, using a automated trading system that has been stress-tested in live conditions. ⚙️ Trading Philosophy 📊 Focus on steady capital growth over time 📉 Moderate and controlled drawdown ("Medium risk" mode) ✅ Market-adaptive and updated strategy 💼 Who is this signal for? ✔️ Anyone seeking a passive income stream ✔️ Investors aiming for financial independence next year ✔️ Traders who value consistency over high-risk speculation



Things to keep in mind:





- Consult the following link to know of how signal copy function: https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/signals/signal_subscriber





- Minimum deposit: 200 USD or equivalent.





- Account with minimum 1:500 leverage.





- Reliable server connection (24/7) and broker. I recommend the same broker that I'm using to archive good performance: Vantage Markets





- Please re-read the tutorial in the link above carefully before subscribing to the signal. Almost all the questions I receive are explained there. I will not answer things that are explicitly explained in the mql5 tutorial.





Note:





Once you have subscribed to the signal, you can check signal floating profit/loss and its open positions almost in real time here. Orders are not opened all the time, only when market conditions are suitable to make a good profit. This avoids being exposed to the vicissitudes of the market. Analyze the trading history to get an idea of the number of positions that can be opened in a month. Often, less is more on long term.





Symbols that are trading on this account: XAUUSD, BTCUSD, ETHUSD, USDJPY, EURUSD, UK100, GER40, HK50 and NAS100.





Disclaimer:





Past performance is no guarantee of future performance.





Subscribe to my signal under your responsibility.



