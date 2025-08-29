SignauxSections
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 180%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
150
Bénéfice trades:
123 (82.00%)
Perte trades:
27 (18.00%)
Meilleure transaction:
200.56 USD
Pire transaction:
-107.06 USD
Bénéfice brut:
1 564.46 USD (354 563 pips)
Perte brute:
-608.90 USD (184 284 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (118.13 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
373.49 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
101.32%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
2.81
Longs trades:
25 (16.67%)
Courts trades:
125 (83.33%)
Facteur de profit:
2.57
Rendement attendu:
6.37 USD
Bénéfice moyen:
12.72 USD
Perte moyenne:
-22.55 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-25.88 USD)
Perte consécutive maximale:
-234.57 USD (4)
Croissance mensuelle:
113.45%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
56.58 USD
Maximal:
340.05 USD (33.73%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
37.64% (340.05 USD)
Par fonds propres:
32.99% (256.99 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 67
EURCHF 12
NZDUSD 10
NZDJPY 8
AUDUSD 6
USDCAD 6
AUDCHF 6
NZDCAD 6
USDJPY 5
AUDCAD 5
EURAUD 5
BTCUSD 3
GBPAUD 3
GBPUSD 2
EURGBP 1
GBPNZD 1
CADCHF 1
EURUSD 1
USDCHF 1
EURCAD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 634
EURCHF 138
NZDUSD -37
NZDJPY 24
AUDUSD -5
USDCAD 53
AUDCHF 27
NZDCAD 19
USDJPY 27
AUDCAD 7
EURAUD 18
BTCUSD 5
GBPAUD 7
GBPUSD 7
EURGBP 3
GBPNZD 2
CADCHF 6
EURUSD 6
USDCHF 5
EURCAD 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 139K
EURCHF 1.7K
NZDUSD 1.8K
NZDJPY 1.6K
AUDUSD -333
USDCAD 2.8K
AUDCHF 1.4K
NZDCAD 1.7K
USDJPY 1.9K
AUDCAD 625
EURAUD 2.7K
BTCUSD 10K
GBPAUD 1.1K
GBPUSD 498
EURGBP 243
GBPNZD 260
CADCHF 490
EURUSD 648
USDCHF 419
EURCAD 1.2K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +200.56 USD
Pire transaction: -107 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +118.13 USD
Perte consécutive maximale: -25.88 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real
0.00 × 5
Exness-MT5Real31
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Aucun avis
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.17 20:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 20:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 13:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 04:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 03:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 00:11
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:30 - 1:200
2025.09.01 01:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.01 00:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.29 02:47
No swaps are charged on the signal account
2025.08.29 02:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.29 02:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
