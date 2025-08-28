SignauxSections
Yosuke Maruyama

Futaenokiwami

Yosuke Maruyama
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 467%
XMTrading-MT5 3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
589
Bénéfice trades:
318 (53.98%)
Perte trades:
271 (46.01%)
Meilleure transaction:
14 901.00 JPY
Pire transaction:
-17 195.00 JPY
Bénéfice brut:
366 089.00 JPY (700 343 pips)
Perte brute:
-302 884.00 JPY (612 314 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (6 688.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
35 095.00 JPY (5)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
68.86%
Charge de dépôt maximale:
92.30%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
99
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
1.64
Longs trades:
399 (67.74%)
Courts trades:
190 (32.26%)
Facteur de profit:
1.21
Rendement attendu:
107.31 JPY
Bénéfice moyen:
1 151.22 JPY
Perte moyenne:
-1 117.65 JPY
Pertes consécutives maximales:
11 (-21 278.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-23 696.00 JPY (10)
Croissance mensuelle:
53.37%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6 677.00 JPY
Maximal:
38 653.00 JPY (38.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
66.96% (27 396.00 JPY)
Par fonds propres:
70.58% (18 037.00 JPY)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US100Cash 184
JP225Cash 143
GOLD# 141
USDJPY# 47
GER40Cash 28
EURUSD# 15
GBPJPY# 14
GBPUSD# 10
US2000Cash 6
BTCUSD# 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US100Cash 402
JP225Cash 476
GOLD# -211
USDJPY# 10
GER40Cash -64
EURUSD# 31
GBPJPY# 2
GBPUSD# -68
US2000Cash -4
BTCUSD# -20
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US100Cash 259K
JP225Cash 2.8K
GOLD# -14K
USDJPY# 955
GER40Cash -1.9K
EURUSD# 709
GBPJPY# -103
GBPUSD# -2K
US2000Cash 1.2K
BTCUSD# -159K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +14 901.00 JPY
Pire transaction: -17 195 JPY
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +6 688.00 JPY
Perte consécutive maximale: -21 278.00 JPY

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMTrading-MT5 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

XM trading MT5 kiwami口座を使用してます。

すべて裁量です。EA使いません。

20000円からどれだけ稼げるかチャレンジ中。





Aucun avis
2025.10.13 04:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 02:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 12:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 11:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 10:16
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 08:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 07:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 00:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 17:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.03 17:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 16:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.03 16:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 15:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.03 13:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 12:19
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.08 00:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.08 00:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 17:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.05 17:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 16:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
