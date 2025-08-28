- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
589
Bénéfice trades:
318 (53.98%)
Perte trades:
271 (46.01%)
Meilleure transaction:
14 901.00 JPY
Pire transaction:
-17 195.00 JPY
Bénéfice brut:
366 089.00 JPY (700 343 pips)
Perte brute:
-302 884.00 JPY (612 314 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (6 688.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
35 095.00 JPY (5)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
68.86%
Charge de dépôt maximale:
92.30%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
99
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
1.64
Longs trades:
399 (67.74%)
Courts trades:
190 (32.26%)
Facteur de profit:
1.21
Rendement attendu:
107.31 JPY
Bénéfice moyen:
1 151.22 JPY
Perte moyenne:
-1 117.65 JPY
Pertes consécutives maximales:
11 (-21 278.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-23 696.00 JPY (10)
Croissance mensuelle:
53.37%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6 677.00 JPY
Maximal:
38 653.00 JPY (38.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
66.96% (27 396.00 JPY)
Par fonds propres:
70.58% (18 037.00 JPY)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|US100Cash
|184
|JP225Cash
|143
|GOLD#
|141
|USDJPY#
|47
|GER40Cash
|28
|EURUSD#
|15
|GBPJPY#
|14
|GBPUSD#
|10
|US2000Cash
|6
|BTCUSD#
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|US100Cash
|402
|JP225Cash
|476
|GOLD#
|-211
|USDJPY#
|10
|GER40Cash
|-64
|EURUSD#
|31
|GBPJPY#
|2
|GBPUSD#
|-68
|US2000Cash
|-4
|BTCUSD#
|-20
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|US100Cash
|259K
|JP225Cash
|2.8K
|GOLD#
|-14K
|USDJPY#
|955
|GER40Cash
|-1.9K
|EURUSD#
|709
|GBPJPY#
|-103
|GBPUSD#
|-2K
|US2000Cash
|1.2K
|BTCUSD#
|-159K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +14 901.00 JPY
Pire transaction: -17 195 JPY
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +6 688.00 JPY
Perte consécutive maximale: -21 278.00 JPY
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMTrading-MT5 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
XM trading MT5 kiwami口座を使用してます。
すべて裁量です。EA使いません。
20000円からどれだけ稼げるかチャレンジ中。
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
467%
0
0
USD
USD
35K
JPY
JPY
7
0%
589
53%
69%
1.20
107.31
JPY
JPY
71%
1:500