Yuri Papshev

Realist

Yuri Papshev
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 14%
Bybit-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 029
Bénéfice trades:
645 (62.68%)
Perte trades:
384 (37.32%)
Meilleure transaction:
84.00 UST
Pire transaction:
-44.98 UST
Bénéfice brut:
5 275.14 UST (1 918 290 pips)
Perte brute:
-1 779.76 UST (537 980 pips)
Gains consécutifs maximales:
41 (540.93 UST)
Bénéfice consécutif maximal:
540.93 UST (41)
Ratio de Sharpe:
0.35
Activité de trading:
75.62%
Charge de dépôt maximale:
52.29%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
269
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
20.49
Longs trades:
866 (84.16%)
Courts trades:
163 (15.84%)
Facteur de profit:
2.96
Rendement attendu:
3.40 UST
Bénéfice moyen:
8.18 UST
Perte moyenne:
-4.63 UST
Pertes consécutives maximales:
26 (-165.11 UST)
Perte consécutive maximale:
-165.11 UST (26)
Croissance mensuelle:
376.92%
Algo trading:
39%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5.49 UST
Maximal:
170.63 UST (6.41%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.58% (117.51 UST)
Par fonds propres:
43.80% (252.87 UST)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 358
DJ30 218
XAGUSD 130
NAS100 89
USDJPY+ 69
GBPUSD+ 66
AUDUSD+ 21
USDCAD+ 18
EURUSD+ 17
SP500 12
EURGBP+ 10
AUDJPY+ 8
NZDUSD+ 6
GBPAUD+ 4
EURJPY+ 2
GBPJPY+ 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 1.4K
DJ30 734
XAGUSD 851
NAS100 353
USDJPY+ 113
GBPUSD+ 46
AUDUSD+ 13
USDCAD+ 8
EURUSD+ -22
SP500 -7
EURGBP+ -14
AUDJPY+ 28
NZDUSD+ 4
GBPAUD+ 14
EURJPY+ 3
GBPJPY+ 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 127K
DJ30 810K
XAGUSD 16K
NAS100 405K
USDJPY+ 14K
GBPUSD+ 2.9K
AUDUSD+ 1.5K
USDCAD+ 918
EURUSD+ -829
SP500 934
EURGBP+ -372
AUDJPY+ 1.4K
NZDUSD+ 223
GBPAUD+ 759
EURJPY+ 251
GBPJPY+ 156
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +84.00 UST
Pire transaction: -45 UST
Gains consécutifs maximales: 41
Pertes consécutives maximales: 26
Bénéfice consécutif maximal: +540.93 UST
Perte consécutive maximale: -165.11 UST

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Bybit-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Bybit-Live
15.51 × 39
Dear subscribers. Please, observe money management and proportionality in the lot size. If master account balance is $10,000 and an order of 0.1 Lot size is opened, then with your balance of $1,000, your copied transaction from master account should be, accordingly, 10 times smaller, i.e. the size of 0.01 Lot. Ideally, deposits should match in size.


2025.10.02 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 15:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 14:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 09:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 10:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 08:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 07:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 09:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 20:59
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.02 20:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 14:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 12:34
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.31 23:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.29 13:04
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.29 13:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 10:02
Share of trading days is too low
2025.08.29 10:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.29 10:02
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.29 09:02
Share of trading days is too low
