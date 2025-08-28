- Croissance
- Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1 029
Bénéfice trades:
645 (62.68%)
Perte trades:
384 (37.32%)
Meilleure transaction:
84.00 UST
Pire transaction:
-44.98 UST
Bénéfice brut:
5 275.14 UST (1 918 290 pips)
Perte brute:
-1 779.76 UST (537 980 pips)
Gains consécutifs maximales:
41 (540.93 UST)
Bénéfice consécutif maximal:
540.93 UST (41)
Ratio de Sharpe:
0.35
Activité de trading:
75.62%
Charge de dépôt maximale:
52.29%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
269
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
20.49
Longs trades:
866 (84.16%)
Courts trades:
163 (15.84%)
Facteur de profit:
2.96
Rendement attendu:
3.40 UST
Bénéfice moyen:
8.18 UST
Perte moyenne:
-4.63 UST
Pertes consécutives maximales:
26 (-165.11 UST)
Perte consécutive maximale:
-165.11 UST (26)
Croissance mensuelle:
376.92%
Algo trading:
39%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5.49 UST
Maximal:
170.63 UST (6.41%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.58% (117.51 UST)
Par fonds propres:
43.80% (252.87 UST)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|358
|DJ30
|218
|XAGUSD
|130
|NAS100
|89
|USDJPY+
|69
|GBPUSD+
|66
|AUDUSD+
|21
|USDCAD+
|18
|EURUSD+
|17
|SP500
|12
|EURGBP+
|10
|AUDJPY+
|8
|NZDUSD+
|6
|GBPAUD+
|4
|EURJPY+
|2
|GBPJPY+
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD+
|1.4K
|DJ30
|734
|XAGUSD
|851
|NAS100
|353
|USDJPY+
|113
|GBPUSD+
|46
|AUDUSD+
|13
|USDCAD+
|8
|EURUSD+
|-22
|SP500
|-7
|EURGBP+
|-14
|AUDJPY+
|28
|NZDUSD+
|4
|GBPAUD+
|14
|EURJPY+
|3
|GBPJPY+
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD+
|127K
|DJ30
|810K
|XAGUSD
|16K
|NAS100
|405K
|USDJPY+
|14K
|GBPUSD+
|2.9K
|AUDUSD+
|1.5K
|USDCAD+
|918
|EURUSD+
|-829
|SP500
|934
|EURGBP+
|-372
|AUDJPY+
|1.4K
|NZDUSD+
|223
|GBPAUD+
|759
|EURJPY+
|251
|GBPJPY+
|156
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +84.00 UST
Pire transaction: -45 UST
Gains consécutifs maximales: 41
Pertes consécutives maximales: 26
Bénéfice consécutif maximal: +540.93 UST
Perte consécutive maximale: -165.11 UST
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Bybit-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Bybit-Live
|15.51 × 39
Dear subscribers. Please, observe money management and proportionality in the lot size. If master account balance is $10,000 and an order of 0.1 Lot size is opened, then with your balance of $1,000, your copied transaction from master account should be, accordingly, 10 times smaller, i.e. the size of 0.01 Lot. Ideally, deposits should match in size.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
50 USD par mois
14%
0
0
USD
USD
4.1K
UST
UST
5
39%
1 029
62%
76%
2.96
3.40
UST
UST
44%
1:500