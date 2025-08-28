SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / The Guardian Fund
Hoai Son Nguyen

The Guardian Fund

Hoai Son Nguyen
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 0%
Exness-MT5Real28
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
182
Bénéfice trades:
113 (62.08%)
Perte trades:
69 (37.91%)
Meilleure transaction:
33.28 USD
Pire transaction:
-128.16 USD
Bénéfice brut:
646.93 USD (61 491 pips)
Perte brute:
-630.78 USD (23 642 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (68.42 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
68.42 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
11.86%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
41
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.04
Longs trades:
106 (58.24%)
Courts trades:
76 (41.76%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
0.09 USD
Bénéfice moyen:
5.73 USD
Perte moyenne:
-9.14 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-442.74 USD)
Perte consécutive maximale:
-442.74 USD (18)
Croissance mensuelle:
-4.86%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
80.26 USD
Maximal:
442.74 USD (8.25%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.10% (442.74 USD)
Par fonds propres:
9.22% (446.86 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD 20
EURNZD 14
GBPUSD 14
EURUSD 13
EURGBP 11
US500 11
EURJPY 9
NZDUSD 8
NZDCAD 8
EURCAD 7
AUDUSD 7
GBPCHF 6
USDCAD 5
EURAUD 5
AUDNZD 5
NZDCHF 4
AAPL 4
AUDJPY 3
GBPJPY 3
CADCHF 3
USDCHF 2
NZDJPY 2
GBPCAD 2
AUDCHF 2
XAUUSD 2
MA 2
DXY 2
EURCHF 1
GBPNZD 1
AUDCAD 1
V 1
PG 1
KO 1
JPM 1
WMT 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD -124
EURNZD -154
GBPUSD 131
EURUSD -11
EURGBP 27
US500 76
EURJPY 9
NZDUSD 0
NZDCAD -44
EURCAD 22
AUDUSD 16
GBPCHF 14
USDCAD -10
EURAUD 29
AUDNZD 2
NZDCHF 0
AAPL 18
AUDJPY 3
GBPJPY 5
CADCHF 2
USDCHF 6
NZDJPY 5
GBPCAD 10
AUDCHF 3
XAUUSD -2
MA -7
DXY -2
EURCHF 6
GBPNZD 2
AUDCAD -4
V -4
PG -1
KO -1
JPM -3
WMT -4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD -671
EURNZD -2.2K
GBPUSD 5.4K
EURUSD 963
EURGBP 1.4K
US500 25K
EURJPY 1.4K
NZDUSD -210
NZDCAD -2
EURCAD -597
AUDUSD 946
GBPCHF 1.1K
USDCAD -376
EURAUD 2.6K
AUDNZD 143
NZDCHF 20
AAPL 1.8K
AUDJPY 582
GBPJPY 678
CADCHF -92
USDCHF 522
NZDJPY 703
GBPCAD 1.4K
AUDCHF 264
XAUUSD -1.8K
MA -646
DXY -165
EURCHF 494
GBPNZD 408
AUDCAD -104
V -359
PG -70
KO -79
JPM -295
WMT -335
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +33.28 USD
Pire transaction: -128 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 18
Bénéfice consécutif maximal: +68.42 USD
Perte consécutive maximale: -442.74 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real28" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real2
21.71 × 7
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire


Aucun avis
2025.09.22 18:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 16:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 15:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 04:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 03:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.03 11:31
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 18:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
The Guardian Fund
30 USD par mois
0%
0
0
USD
4.5K
USD
9
0%
182
62%
100%
1.02
0.09
USD
9%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.