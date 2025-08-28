SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / StableBoost FX
Slawomir Skonieczny

StableBoost FX

Slawomir Skonieczny
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 106%
RoboForex-Prime
1:300
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
47
Bénéfice trades:
47 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
13.03 EUR
Pire transaction:
0.00 EUR
Bénéfice brut:
211.99 EUR (14 166 pips)
Perte brute:
0.00 EUR
Gains consécutifs maximales:
47 (211.99 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
211.99 EUR (47)
Ratio de Sharpe:
1.11
Activité de trading:
98.79%
Charge de dépôt maximale:
26.01%
Dernier trade:
5 il y a des minutes
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
24 (51.06%)
Courts trades:
23 (48.94%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
4.51 EUR
Bénéfice moyen:
4.51 EUR
Perte moyenne:
0.00 EUR
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 EUR)
Perte consécutive maximale:
0.00 EUR (0)
Croissance mensuelle:
103.87%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
0.00 EUR (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
34.90% (113.61 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 13
EURAUD 7
EURJPY 5
CADJPY 5
AUDCAD 4
USDCHF 4
AUDUSD 3
NZDUSD 2
GBPUSD 2
EURUSD 1
EURCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 58
EURAUD 31
EURJPY 25
CADJPY 25
AUDCAD 16
USDCHF 33
AUDUSD 18
NZDUSD 15
GBPUSD 15
EURUSD 3
EURCAD 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 4K
EURAUD 2.1K
EURJPY 1.7K
CADJPY 1.6K
AUDCAD 1.3K
USDCHF 835
AUDUSD 897
NZDUSD 535
GBPUSD 546
EURUSD 351
EURCAD 353
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +13.03 EUR
Pire transaction: -0 EUR
Gains consécutifs maximales: 47
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +211.99 EUR
Perte consécutive maximale: -0.00 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Prime" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live10
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ICMarkets-Live14
0.17 × 6
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live04
0.25 × 24
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
ICMarkets-Live16
0.38 × 13
ICMarkets-Live05
0.40 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.46 × 41
Exness-Real
0.50 × 2
RoboForex-ECN-3
0.51 × 309
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
Tickmill-Live08
0.63 × 38
TitanFX-01
0.68 × 101
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
RoboForex-Prime
0.89 × 4350
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.97 × 101
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
Alpari-Pro.ECN
1.19 × 95
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.32 × 85
RoboMarketsLLC-ECN-2
1.33 × 6
AxiTrader-US07-Live
1.35 × 233
46 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.28 22:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.28 17:48
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.26 21:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 09:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 02:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 01:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 01:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.12 01:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 17:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 12:04
Share of trading days is too low
2025.08.29 12:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.28 17:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 17:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 17:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.28 17:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
StableBoost FX
30 USD par mois
106%
0
0
USD
412
EUR
5
100%
47
100%
99%
n/a
4.51
EUR
35%
1:300
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.