Yury Orlov

HTTP EA

Yury Orlov
0 avis
Fiabilité
20 semaines
1 / 0 USD
Copie pour 99.99 USD par mois
croissance depuis 2025 172%
GrandCapital-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
72
Bénéfice trades:
55 (76.38%)
Perte trades:
17 (23.61%)
Meilleure transaction:
3 580.40 USD
Pire transaction:
-193.75 USD
Bénéfice brut:
9 234.52 USD (18 864 pips)
Perte brute:
-1 867.93 USD (5 881 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (5 983.98 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 983.98 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
26.76%
Charge de dépôt maximale:
23.76%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
17.79
Longs trades:
56 (77.78%)
Courts trades:
16 (22.22%)
Facteur de profit:
4.94
Rendement attendu:
102.31 USD
Bénéfice moyen:
167.90 USD
Perte moyenne:
-109.88 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-399.49 USD)
Perte consécutive maximale:
-399.49 USD (3)
Croissance mensuelle:
24.65%
Prévision annuelle:
299.07%
Algo trading:
77%
Prélèvement par solde:
Absolu:
17.90 USD
Maximal:
414.09 USD (3.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.30% (412.74 USD)
Par fonds propres:
7.10% (520.50 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 23
EURUSD 21
USDJPY 7
GBPUSD 5
XAGUSD 5
USDCAD 2
AUDUSD 2
BRN 2
XAUEUR 2
EURJPY 2
CAC40 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.6K
EURUSD 6.4K
USDJPY -146
GBPUSD -318
XAGUSD 117
USDCAD 95
AUDUSD -316
BRN 108
XAUEUR -1
EURJPY -152
CAC40 -1
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 9.8K
EURUSD 4.8K
USDJPY -387
GBPUSD -918
XAGUSD 224
USDCAD 48
AUDUSD -402
BRN 135
XAUEUR -16
EURJPY -279
CAC40 -11
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 580.40 USD
Pire transaction: -194 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +5 983.98 USD
Perte consécutive maximale: -399.49 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GrandCapital-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real
3.34 × 56
How To Trade Pro EA Live Signals

Signaux en temps réel de HTTP EA pour MetaTrader 5 ! Sans martingale, sans grilles, créé par le créateur d'Entry Points Pro avec plus de 25 ans d'expérience.

Pourquoi choisir ?

  • Une opération par jour, clôture chaque soir avec SL/TP.
  • Fonctionne avec tous les actifs : forex, crypto, métaux, actions, indices (M5–H4).
  • Testez sur EURUSD M5 à partir du 01.01.2025 !
  • Support et réglages via [Send message].
  • 12 activations pour PC, VPS ou appareils de secours.

Obtenez-le maintenant !

Vérifiez les signaux ici. Téléchargez la démo : [https://www.mql5.com/fr/market/product/144486].

Testez sur MT5 avant d'acheter.

Le prix augmente de $100 après 10 ventes.

Commencez à trader avec contrôle !


Aucun avis
2025.09.26 01:27
Share of trading days is too low
2025.09.03 03:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.02 08:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.02 08:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.29 20:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 19:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 16:17
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 6.42% of days out of the 109 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 16:17
80% of trades performed within 4 days. This comprises 3.67% of days out of the 109 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 16:17
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.08.28 16:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.