- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
72
Bénéfice trades:
55 (76.38%)
Perte trades:
17 (23.61%)
Meilleure transaction:
3 580.40 USD
Pire transaction:
-193.75 USD
Bénéfice brut:
9 234.52 USD (18 864 pips)
Perte brute:
-1 867.93 USD (5 881 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (5 983.98 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 983.98 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
26.76%
Charge de dépôt maximale:
23.76%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
17.79
Longs trades:
56 (77.78%)
Courts trades:
16 (22.22%)
Facteur de profit:
4.94
Rendement attendu:
102.31 USD
Bénéfice moyen:
167.90 USD
Perte moyenne:
-109.88 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-399.49 USD)
Perte consécutive maximale:
-399.49 USD (3)
Croissance mensuelle:
24.65%
Prévision annuelle:
299.07%
Algo trading:
77%
Prélèvement par solde:
Absolu:
17.90 USD
Maximal:
414.09 USD (3.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.30% (412.74 USD)
Par fonds propres:
7.10% (520.50 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|EURUSD
|21
|USDJPY
|7
|GBPUSD
|5
|XAGUSD
|5
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|BRN
|2
|XAUEUR
|2
|EURJPY
|2
|CAC40
|1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.6K
|EURUSD
|6.4K
|USDJPY
|-146
|GBPUSD
|-318
|XAGUSD
|117
|USDCAD
|95
|AUDUSD
|-316
|BRN
|108
|XAUEUR
|-1
|EURJPY
|-152
|CAC40
|-1
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|9.8K
|EURUSD
|4.8K
|USDJPY
|-387
|GBPUSD
|-918
|XAGUSD
|224
|USDCAD
|48
|AUDUSD
|-402
|BRN
|135
|XAUEUR
|-16
|EURJPY
|-279
|CAC40
|-11
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +3 580.40 USD
Pire transaction: -194 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +5 983.98 USD
Perte consécutive maximale: -399.49 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GrandCapital-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
FBS-Real
|3.34 × 56
How To Trade Pro EA Live Signals
Signaux en temps réel de HTTP EA pour MetaTrader 5 ! Sans martingale, sans grilles, créé par le créateur d'Entry Points Pro avec plus de 25 ans d'expérience.
Pourquoi choisir ?
- Une opération par jour, clôture chaque soir avec SL/TP.
- Fonctionne avec tous les actifs : forex, crypto, métaux, actions, indices (M5–H4).
- Testez sur EURUSD M5 à partir du 01.01.2025 !
- Support et réglages via [Send message].
- 12 activations pour PC, VPS ou appareils de secours.
Obtenez-le maintenant !
Vérifiez les signaux ici. Téléchargez la démo : [https://www.mql5.com/fr/market/product/144486].
Testez sur MT5 avant d'acheter.
Le prix augmente de $100 après 10 ventes.
Commencez à trader avec contrôle !
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
99.99 USD par mois
172%
1
0
USD
USD
7.4K
USD
USD
20
77%
72
76%
27%
4.94
102.31
USD
USD
7%
1:500