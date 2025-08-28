SignauxSections
Jehoiachin Katemangwe

Road To 10k

Jehoiachin Katemangwe
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 2%
FundedNext-Server
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
127
Bénéfice trades:
65 (51.18%)
Perte trades:
62 (48.82%)
Meilleure transaction:
118.13 USD
Pire transaction:
-144.40 USD
Bénéfice brut:
1 127.72 USD (574 100 pips)
Perte brute:
-1 019.62 USD (397 153 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (196.86 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
196.86 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
80.78%
Charge de dépôt maximale:
98.91%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
0.28
Longs trades:
66 (51.97%)
Courts trades:
61 (48.03%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
0.85 USD
Bénéfice moyen:
17.35 USD
Perte moyenne:
-16.45 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-122.05 USD)
Perte consécutive maximale:
-193.53 USD (4)
Croissance mensuelle:
2.68%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
311.10 USD
Maximal:
383.74 USD (7.56%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.58% (384.30 USD)
Par fonds propres:
2.77% (138.10 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30 79
XAUUSD 16
NDX100 11
ETHUSD 6
EURUSD 4
BTCUSD 4
GBPUSD 3
GBPJPY 2
USDJPY 1
EURJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30 286
XAUUSD 38
NDX100 -256
ETHUSD -8
EURUSD 1
BTCUSD -24
GBPUSD 45
GBPJPY 17
USDJPY 26
EURJPY -17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30 299K
XAUUSD 5.4K
NDX100 -61K
ETHUSD 74K
EURUSD 447
BTCUSD -147K
GBPUSD 3.5K
GBPJPY 992
USDJPY 1.1K
EURJPY -185
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +118.13 USD
Pire transaction: -144 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +196.86 USD
Perte consécutive maximale: -122.05 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FundedNext-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Signaux cohérents et gérés en fonction des risques, basés sur des stratégies de trading institutionnelles.


Rejoignez un signal axé sur les résultats, conçu pour les traders qui souhaitent suivre des stratégies de niveau institutionnel. À l'aide des concepts Smart Money, de la convergence multi-périodes et d'un journal de trading précis, ce signal privilégie la qualité à la quantité. Attendez-vous à un risque équilibré, une rentabilité constante et une exécution des transactions qui reflète une gestion financière professionnelle. Que vous soyez un trader débutant ou confirmé, ce signal vous aide à développer votre compte en toute confiance.


2025.09.18 14:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 07:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 16:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 15:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.28 15:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.28 15:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.08.28 14:31 2025.08.28 14:31:06  

Welcome to the offical Road To 10k, here you'll receive trading signals every week. Carefully analysed, anticipated and executed with clarity. Welcome..!

