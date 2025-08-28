- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|US30
|79
|XAUUSD
|16
|NDX100
|11
|ETHUSD
|6
|EURUSD
|4
|BTCUSD
|4
|GBPUSD
|3
|GBPJPY
|2
|USDJPY
|1
|EURJPY
|1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|US30
|286
|XAUUSD
|38
|NDX100
|-256
|ETHUSD
|-8
|EURUSD
|1
|BTCUSD
|-24
|GBPUSD
|45
|GBPJPY
|17
|USDJPY
|26
|EURJPY
|-17
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|US30
|299K
|XAUUSD
|5.4K
|NDX100
|-61K
|ETHUSD
|74K
|EURUSD
|447
|BTCUSD
|-147K
|GBPUSD
|3.5K
|GBPJPY
|992
|USDJPY
|1.1K
|EURJPY
|-185
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FundedNext-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Signaux cohérents et gérés en fonction des risques, basés sur des stratégies de trading institutionnelles.
Rejoignez un signal axé sur les résultats, conçu pour les traders qui souhaitent suivre des stratégies de niveau institutionnel. À l'aide des concepts Smart Money, de la convergence multi-périodes et d'un journal de trading précis, ce signal privilégie la qualité à la quantité. Attendez-vous à un risque équilibré, une rentabilité constante et une exécution des transactions qui reflète une gestion financière professionnelle. Que vous soyez un trader débutant ou confirmé, ce signal vous aide à développer votre compte en toute confiance.
Welcome to the offical Road To 10k, here you'll receive trading signals every week. Carefully analysed, anticipated and executed with clarity. Welcome..!
