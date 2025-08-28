SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / EURUSD Adaptive Trade Bot
Gennadii Batalygin

EURUSD Adaptive Trade Bot

Gennadii Batalygin
0 avis
26 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -37%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
355
Bénéfice trades:
215 (60.56%)
Perte trades:
140 (39.44%)
Meilleure transaction:
58.24 USD
Pire transaction:
-124.73 USD
Bénéfice brut:
394.67 USD (48 272 pips)
Perte brute:
-453.10 USD (25 673 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (2.37 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
58.24 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
93.82%
Charge de dépôt maximale:
99.78%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
-0.39
Longs trades:
179 (50.42%)
Courts trades:
176 (49.58%)
Facteur de profit:
0.87
Rendement attendu:
-0.16 USD
Bénéfice moyen:
1.84 USD
Perte moyenne:
-3.24 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-12.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-124.73 USD (1)
Croissance mensuelle:
0.03%
Prévision annuelle:
0.33%
Algo trading:
85%
Prélèvement par solde:
Absolu:
92.45 USD
Maximal:
149.20 USD (87.49%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
75.99% (129.59 USD)
Par fonds propres:
10.21% (33.92 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDrfd 324
AUDUSDrfd 13
GBPUSDrfd 6
USDJPYrfd 5
#NVDA 2
USDCADrfd 1
#SPX 1
USDRUBrfd 1
EURGBPrfd 1
XAUUSDrfd 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDrfd 13
AUDUSDrfd -84
GBPUSDrfd 2
USDJPYrfd 1
#NVDA 1
USDCADrfd 0
#SPX 8
USDRUBrfd -1
EURGBPrfd 1
XAUUSDrfd 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDrfd 2.2K
AUDUSDrfd -3.3K
GBPUSDrfd 164
USDJPYrfd 217
#NVDA 3K
USDCADrfd 0
#SPX 19K
USDRUBrfd 1.2K
EURGBPrfd 46
XAUUSDrfd 51
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +58.24 USD
Pire transaction: -125 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +2.37 USD
Perte consécutive maximale: -12.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

A strategy with aggressive recovery.
Aucun avis
2025.09.17 18:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 08:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 12:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 06:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 11:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 14:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.28 13:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
